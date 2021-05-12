Сутички між прихильниками Ізраїлю та Палестини спалахнули в Лондоні та Нью-Йорку

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною вийшов далеко за межі цих країн. У США та Великій Британії люди вийшли на вулиці на знак протесту.

Під час мітингу одна частина людей висловлювали підтримку Ізраїлю, а інші – Палестині. Поліція почала затримувати демонстрантів.

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Що відбувається у Нью-Йорку

В американському Нью-Йорку масова акція в підтримку Палестини. Люди зібралися біля генерального консульства Ізраїлю на Другій авеню, потім попрямували до центру Манхеттена.

В акції взяли участь кілька сотень людей. У Центральному парку учасники провели молитву, активісти закликали до звільнення Палестини. Під час акції протесту спалахнули сутички, одну людину затримала поліція.

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Яка ситуація в Лондоні

А от у Лондоні настрої були більш радикальними. На площі в центрі міста зібралися кілька тисяч прихильників Палестини. Вони діяли вкрай агресивно і спершу розірвали, а потім і підпалили прапор Ізраїлю.

Найбільш агресивних демонстрантів поліція почала затримувати.

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