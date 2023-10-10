Він невеликий "калібр", – Юсов сказав, як Росія використає українського зрадника-прикордонника
Росія здійснює дискримінаційну інформаційну кампанію проти України. Тож Кремль максимально використає українського прикордонника-втікача, який зрадив нашу країну.
Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, зауваживши, що Росія намагатиметься використовувати зрадника насамперед в інформаційній спецоперації проти України.
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Що відомо про зрадника-прикордонника
Руслан Сировий народився у Луганську, з червня 2022 року служив прикордонником-зв'язківцем на Закарпатті. Нещодавно виявилося, що він працював на спецслужби Росії й нині зрадник перебуває у Москві.
За попередніми даними, у зрадника не було доступу до державної таємниці. Державне бюро розслідувань уже заочно повідомило йому про підозру в дезертирстві. На черзі оголошення про підозру в державній зраді.
Чи міг зрадник-прикордонник нашкодити Україні
Представник Головного управління розвідки зазначив, що будь-які подібні факти прикрі та болісні для України та Сил безпеки й оборони. Хоч його персона незначного "калібру", але все ж він певним чином згодиться Росії.
"Калібр" надзвичайно невеликий і нашкодити особливо не міг,
– сказав Юсов.
Однак, зауважив він, незалежно від "калібру", Росія намагатиметься використовувати зрадника в різних спецопераціях проти України, насамперед в інформаційній.
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Адже, за його словами, комусь потрібно вийти та з серйозним виразом обличчя підтвердити всю маячню Скабєєвої, Пєскова чи слідчого комітету Росії. Для цього й використають українського зрадника.
Юсов припускає, що прикордонник-утікач буде витратним матеріалом для Росії. А використавши його, можуть організувати імітаційний замах начебто з боку України, після чого просто ліквідують.
Більше про ІПСО Росії проти України
- Росія нині поширює одразу декілька ІПСО проти України. Є, зокрема, російський вкид про начебто передачу Україною зброї бойовикам ХАМАС. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що такі наративи ворога свідчать про те, що Росія мала інформацію про наміри ХАМАС вдертися в Ізраїль.
- У Міноборони України заявили, що фейк росіян про "українську зброю" у терористів ХАМАС – це спроба довести свою ж непричетність до цих бойовиків. Однак відомо, що Росія давно фінансує ХАМАС, зокрема, надаючи йому зброю.
- Кремлівські пропагандисти тим часом поширюють фейк, який раніше вже застосовували. Мовиться про абсурдні заяви, що українським військовим буцімто підсипають щось у їжу. Зрадник та колаборант Володимир Сальдо навіть нафантазував, як саме це відбувається.