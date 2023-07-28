Прикордонники відбили чергову спробу ДРГ пробратися на Сумщину
28 липня 2023, 08:58Читать новость на русском
Сили оборони відбили черговий захід диверсійно-розвідувальної групи російського агресора у Сумській області.
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Вчора наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах українські захисники відразу відкривають вогонь при виявленні. Надалі вони ні з чим відходять за межі кордону,
– сказав Демченко.
За словами речника, основне завдання ворожих диверсантів – виявити розташування Сил оборони України, а також проводити різні заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити наших захисників.Зверніть увагу! У Сумській області триває евакуація жителів населених пунктів, розташованих у п'ятикілометровій прикордонній зоні. 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг.
Ситуація на Сумщині: головне
- Росіяни не полишають спроб проникнути на територію Сумської області. Останніми тижнями ворожа ДРГ намагалася щонайменше двічі проникнути у регіон.
- За даними Генштабу, упродовж останньої доби противник обстріляв з мінометів та артилерії прикордоння Сумщини, мова про селища: Нововасилівка, Стара Гута, Іскрисківщина, Вольфине, Біловоди, Покровка.