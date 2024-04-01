Майорить під носом у окупантів: прикордонники встановили український прапор поблизу Бахмута

Прикордонникам вдалося встановити український прапор практично над позиціями російських окупантів. Стяг встановлювали оператори аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста".

Прикордонники обрали БпЛА "Вампір" для встановлення прапору. Все відбувалося під прикриттям "мавіків", щоб ніхто не намагався збивати дрон.

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Як встановлювали український стяг поблизу Бахмута

Прикордонникам вдалося встановити прапор України між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, де досі знаходяться позиції російських військових.

Втім, це не стало проблемою для аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Помста". Український стяг мав встановити БпЛА "Вампір" під прикриттям "мавіків".

Десь 2 дні тренувалися на полігоні і вирішили флагшток на магніт, щоб прапор не висів, а стояв як наш державний символ,

– розповів начальник розвідки підрозділу "Фенікс" на псевдо "Пан".

Після чого прикордонники обрали час, коли окупанти найменш пильні і встановили прапор. "Пан" також зауважив, що це високий об'єкт, який видно здалеку як для тилових позицій, так і для окупантів.

"Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз", – додав він.



Прапор, який встановили прикордонники / Скриншот із відео ДПСУ

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