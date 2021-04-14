Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон України та Росії. Ним виявився громадянин іншої країни, а саме Вірменії. Згодом чоловік розповів, чому він не поїхав легально.

Зловмисника затримали військовослужбовці Харківського прикордонного загону. Це трапилося вночі 13 квітня біля села Гатище.

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Детальніше про порушення

Прикордонники затримали громадянина Вірменії – йому приблизно 32 роки (народився в 1989 році).

За словами чоловіка, йому перед цим відмовили в дозволі на в'їзд у Росію. Тому він вирішив оминути прикордонні пости. Однак нелегалу це не вдалося й тепер на нього чекає покарання.

За спробу незаконного перетину державного кордону України іноземцю загрожує адміністративна відповідальність. Його справу невдовзі направлять до суду.