Прикордонники збили російський дрон, що летів на рятувальників: потужне відео

Держприкордонслужба продовжує забезпечувати порядок на державному кордоні від ворога. Цього разу прикордонникам вдалося збити російський дрон.

Це сталося, коли ворожий літальний апарат намагався атакувати наших рятувальників. Результат своєї роботи військовослужбовці прикордонних військ записали на відео.

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Військові ДПСУ збили ворожий дрон

У Державній прикордонній службі України розповіли, що збиття ворожого дрона сталося на Південному напрямку. Прикордонники помітили ворожий БпЛА з вибухівкою, що летів у бік українських рятувальників.

Недовго вагаючись, військовослужбовці прикордонної служби вирішили збити російський літальний апарат. Як видно з кадрів, які поширили прикордонники, це сталося з першого пострілу.

Знищили FPV-дрон і врятували життя побратимам,

– наголосили в ДПСУ.

Прикордонники збили російський дрон, що летів на рятувальників / Відео ДПСУ

Внаслідок цього ніхто з прикордонників чи рятувальників не постраждав, а російський літальний апарат перетворився на брухт.

Російський загарбник застрелив товариша після атаки дрона

У Сухопутних військах ЗСУ поширили кадри, як військовий російської армії під час атаки дрона на фронті не "кинув" свого пораненого товариша, а "допоміг" йому померти якнайшвидше. Зокрема, цей окупант пристрелив свого товариша.

Потім росіянин почав тікати, але, ймовірно, незабаром і сам відправився вслід за вбитим ним соратником. Так, на кадрах видно, як він заскочив у посадку, але його наздогнав ще один дрон-камікадзе.

Варто зазначити, що окупанти мають шалені втрати в особовому складі й техніці на фронті. Так, у Генштабі ЗСУ 26 травня розповіли, що протягом останньої доби вороги втратили 1 110 одиниць особового складу. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення на "концерт до Кобзона" відправилися вже 501 190 російських солдатів.

Окрім того, російська армія також втратила 1 літак, реактивну систему залпового вогню і 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Ворог також лишився без ще 12 танків і 17 бойових броньованих машин.