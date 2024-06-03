Ворог втратив одразу 2 комплекси "Муром-П" на Сумщині: прикордонники показали відео

FPV-дрони прикордонників уразили комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Сумщині. Успішно знищено відразу дві одиниці техніки.

Відео оприлюднила Державна прикордонна служба України сьогодні, 3 червня.

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За допомогою "Муром-П" ворог намагався контролювати ситуацію на прикордонній території Сумщини та планував наступні атаки та обстріли.

Момент знищення ворожих систем спостереження: відео

Ситуація на Сумщині

Росіяни щодня тероризують обстрілами населення прикордонних населених пунктів Сумської області. Учора, 2 червня ворог атакував з РСЗВ Шосткинський районі і пошкодив об'єкти інфраструктури.

Окупанти тримають свої сили біля кордону з Сумською областю. У ДПСУ заявили, що ворогу недостатньо цих сил, аби зробити успішний наступ.

Водночас Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій і, за потреби, зупинять наступ ворога.