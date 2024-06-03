Ворог втратив одразу 2 комплекси "Муром-П" на Сумщині: прикордонники показали відео
3 червня 2024, 18:01Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
FPV-дрони прикордонників уразили комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Сумщині. Успішно знищено відразу дві одиниці техніки.
Відео оприлюднила Державна прикордонна служба України сьогодні, 3 червня.
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За допомогою "Муром-П" ворог намагався контролювати ситуацію на прикордонній території Сумщини та планував наступні атаки та обстріли.
Момент знищення ворожих систем спостереження: відеоВтрати ворога. У Генштабі оновили дані щодо втрат російської армії у війні проти України. Станом на сьоогодні окупанти втратили понад 72 тисячі одиниць техніки. Щодо особового складу, то втрати сягають близько 511 130 вояк. Лише за минулу добу захисники ліквідували 1270 окупантів.
Ситуація на Сумщині
- Росіяни щодня тероризують обстрілами населення прикордонних населених пунктів Сумської області. Учора, 2 червня ворог атакував з РСЗВ Шосткинський районі і пошкодив об'єкти інфраструктури.
- Окупанти тримають свої сили біля кордону з Сумською областю. У ДПСУ заявили, що ворогу недостатньо цих сил, аби зробити успішний наступ.
- Водночас Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій і, за потреби, зупинять наступ ворога.