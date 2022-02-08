Прикриваються "навчальними центрами": Росія створює гібридні військові бази у Білорусі

Росія продовжує постачати в Білорусь військову техніку та організовувати бази. Щоб відволікти увагу від загрози, їх називають "навчально-бойовими центрами".

Нещодавно Росія та Білорусь анонсували військові навчання під назвою "Союзна рішучість-2022". Для проведення маневрів російська влада посилила присутність своєї військової техніки у Білорусі. Зокрема у гібридних військових базах, які Москва називає "навчально-бойовими центрами".

До теми З Bayraktar та Javelin: Резніков анонсував великі навчання ЗСУ на дні "Союзної рішучості"

Стягувати війська Росія почала значно раніше

Росія почала розміщувати військові бази на білоруській території ще з 2013 року. У 2021 році процес активізувався, коли міністри оборони двох країн домовилися про формування "навчально-бойових центрів". Вони зазначили, що у базах хочуть розмістити російські зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки.

У серпні 2021 року польський військовий експерт Конрад Музика поділився супутниковими знімками російської техніки у білоруському місті Гродно, там створили перший "навчально-бойовий центр".



Російські зенітно-ракетні комплекси у Гродно / Скриншот Googlemaps

Згодом у Білорусі помітили російські бойові літаки, які прибули у Барановичі. А у січні 2022 року Росія направила туди ракетно-зенітні комплекси С-400. Варто зазначити, що техніка прибула на білоруську територію значно раніше, ніж про це офіційно заявили.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що кількість російських військ на території Білорусі є найбільшою з часів холодної війни

Імовірно Росія залишила у Білорусі частину своєї військової техніки і за час навчань "Захід-2021". Тому, після проведення "Союзної рішучості-2022", техніка та військові можуть далі перебувати на білоруській території.

Що відомо про "Союзну рішучість" Москва активно накопичує техніку та війська на білоруській території під приводом спільних навчань. Білорусь заявляє, що "Союзну рішучість-2022" проводитимуть з метою навчити білоруську армію користуватися російською зброєю. Зокрема через "поведінку НАТО та України".

Більше про російські війська у Білорусі

Зверніть увагу – чому Лукашенку вигідний наступ Росії на Україну: дивіться відео