"Шокує весь світ": Подоляк назвав останній аргумент Росії для переговорів

У Москві вважають, що переговори з Заходом допоможуть посадити Україну за стіл перемовин з Росією. Однак насправді російській стороні не потрібні переговори з Україною.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія використовує слово "переговори" як елемент інформаційно-пропагандистської кампанії.

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Як зазначив Подоляк, насправді ж ціль усіх заяв про ймовірні переговори з Україною цілком зрозуміла.

Російська сторона хоче отримати оперативну паузу для того, щоб підготувати своїх мобілізованих, знайти додаткову зброю, відбудувати ешелони оборони по лінії Дніпра, зокрема на Запоріжжі та на Херсонщині,

– наголосив радник голови ОП.

Єдиний аргумент Росії

Він зазначив, що Росія неспроможна воювати далі. Тому Кремлю потрібен певний час, аби перебудувати свою концепцію війни.

У росіян залишився один аргумент, який шокує весь світ. Росія сьогодні використовує тільки одне: крилаті ракети по цивільній – енергетичній та газовій інфраструктурі України,

– сказав радник голови ОП.

Він додав, що це виглядає дивно, адже Росія певний час розповідала світові, що у неї дуже потужна армія і військово-промисловий комплекс. Однак зараз це не працює, тому росіяни шукають можливості хоча б на 1 – 3 місяці зупинити контрнаступ України й таким чином щось змінити у воєнному сенсі.

Чому Україна запропонувала формат публічних переговорів

За словами Подоляка, якщо Росія прагне припинення вогню, то насамперед має припинити обстрілювати територію України крилатими ракетами.

Радник голови ОП також нагадав, що Президент Володимир Зеленський запропонував публічний формат переговорів з Путіним.

Що Президент Зеленський має на увазі під публічністю? Давайте не будемо вести ніяких кулуарних домовленостей, якихось пропозицій. Все дуже просто. Є одна умова для початку справжнього переговорного процесу: відведіть всі війська з території України,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що Владімір Путін може своїм указом зафіксувати чужі території нібито як територію Росії. Тож російський диктатор так само може підписати указ і вивести свої війська з території України. А після цього можна буде сідати за стіл переговорів і говорити про виплату репарацій Росією та інші важливі речі.

Чи погодиться Путін на переговори з Зеленським

Після пропозиції Зеленського у Росії вдали, що не розуміють, що таке "публічні переговори". За словами Подоляка, росіянам складно розуміти елементарні речі. Адже вони після 9 місяців війни навіть не усвідомлюють, як виглядають у світі.

"Росіяни дійсно вважають, що можуть продовжувати розповідати, що у них все йде за планом. Вони продовжують жити в ілюзії, яку створили своєю пропагандою. Для того, аби з людьми можна було спілкуватися, вони мають забути про існування своєї пропаганди", – зазначив радник голови ОП.

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Однак, за словами Подоляка, такий варіант навряд чи можливий. Він додав, що очільник Кремля не погодиться на переговори, адже якби він це зробив, то у Росії одразу почався б процес трансформації – революції або бунти.

Система, яку вибудував Путін, швидко зламається. Тому Путіну це непотрібно. Він буде грати до кінця, і це мають зрозуміти наші партнери,

– сказав Подоляк.

Пропозиція Зеленського не порушує рішення РНБО

Радник голови Офісу Президента додав, що пропозиція Зеленського про публічні переговори аж ніяк не порушує рішення РНБО. Згідно з документом, Україна відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін.

Зеленський розуміє, що ключова умова переговорного процесу – відведення російських військ. Як тільки це буде зроблено – немає різниці, у військовому чи дипломатичному сенсі – суб'єкт переговорів з боку Росії одразу зміниться,

– сказав Подоляк.

Він додав, що у момент, коли російська армія покине територію України, про Путіна всі забудуть. А Україна вестиме переговори з новим представником Росії.

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