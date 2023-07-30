З боку Києва покарань не буде: чим українцям загрожує паспортизація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях загарбники примусово роздають українцям російські паспорти. Українська влада радить не брати ніякі документи від окупантів, проте завжди треба оцінювати всі ризики.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зауважив, що це війна не за територію, а на знищення українців як народу. Про це він розповів 24 Каналу.

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Відповідальності не буде

Для українців, які отримують російські паспорти, існують реальні ризики. Насамперед окупанти вважатимуть цих людей повноцінними громадянами Росії й вони будуть в списку на евакуацію, коли ЗСУ звільнятимуть території. Потім повертатися в Україну з депресивних регіонів Росії буде не легко.

Крім того, це дуже високі ризики примусової мобілізації для чоловіків призовного віку. Були випадки, коли чоловіки, яких вивезли з російськими паспортами на територію країни-агресорки, вже там отримали повістки.

Якщо людина відчуває реальну загрозу життю та здоров'ю, у разі, коли відмовляється брати – хай бере. Ніяких юридичних наслідків для України це не має. Звісно, якщо немає фактів співпраці чи колаборації з ворогом,

– сказав Соболевський.

Людині, яка отримає російський паспорт, треба буде повідомити в Національну поліцію чи СБУ, що вона під примусом була вимушена зробити такі дії. Ніякої відповідальності не буде.

"Всі чудово розуміють, що зараз нашим людям треба вижити на окупованих територіях", – зазначив заступник голови Херсонської облради.

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Фільтраційні заходи

Зараз на лівому березі Херсонщини окупанти постійно проводять обшуки. Для того, аби тримати людей в постійному страху. Російські загарбники намагаються знайти доказ, що людина співпрацює зі Збройними Силами чи СБУ, що вона підтримує зв'язок з родичами, які служать в Силах оборони. Окупанти прагнуть використати українське населення як мережу для отримання інформації про дії наших військових.

Якщо знайдуть фото людини в українській військовій формі, то це 100% затримання, допит й з'ясування всіх обставин,

– додав Соболевський

У вибіркових населених пунктах на лівому березі Херсонщини роблять щось схоже на перепис населення. Там шукають людей, які з'явилися протягом останнього місяця й не зареєструвалися. Так, ворог намагається виявляти українські розвідувальні групи, які, на думку росіян, теоретично можуть працювати на окупованих територіях.

До того ж загарбники ретельно перевіряють автомобільний транспорт на блокпостах. Зокрема, документи на власність. У людини, яка не зможе довести, що є власником автомобіля, відразу його забирають,

– додав заступник голови Херсонської облради.

Час від часу росіяни просто закривають населений пункт й перевіряють кожен будинок. До людей, які не мають російського паспорта, ставлення в рази гірше. Зокрема, ретельні обшуки, перевірка телефонів та особистих листувань. Фільтраційні заходи сильні.

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