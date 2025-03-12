Трамп натякає на відповідь Росії у випадку відмови від перемир'я: які козирі має Путін

За результатами переговорів у Джидді 11 березня Україна та США домовились про 30-денне припинення вогню. У Росії ця подія викликала суперечливі думки. Проте Владімір Путні ще не висловив свою позицію щодо цих домовленостей.

На позицію очільника Кремля щодо підтримання ініціативи, досягнутої на мирних переговорах України та США, можуть вплинути сильні аргументи з боку Дональда Трампа. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом висловив думку про те, що таким аргументом для Путіна може стати послаблення або скасування санкцій.

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Не можна недооцінювати Росію

Клочок зауважив, що на сьогодні санкції – дійсно одна з найбільших проблем для Кремля. Причому як вже запроваджені, так і ті, що можуть бути. Республіканець Ліндсі Грем заявив, що планує подати законопроєкт про нові санкції проти Росії. Вони мають бути спрямовані проти російського енергетичного сектору та банківської сфери.

Проте Росія має інші плани. В Кремлі хочуть скасування санкцій. Вони можуть бути справді дуже серйозним ударом, але ще більшим ударом може стати стеля цін на нафту, про що кулуарно ходять розмови. Трамп може опустити цю стелю до 35 – 40 доларів, і для Кремля це буде катастрофа,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Для Росії, на його думку, достатньо одного поштовху, щоб вона розвалилась, і тоді її досить швидко "проковтне" Китай.

Водночас Дональду Трампу, який намагається підтягти під себе Путіна, сьогодні не дуже вигідно ведення санкцій проти Росії. Однак він може на це піти.

Ситуація в Росії, за його словами, дійсно критична. У росіян шалені недорахування до державного бюджету, величезні видатки на війну – приблизно 700 – 800 мільйонів доларів на день. Сьогодні Кремль витрачає 41% бюджету на війну, і йому потрібно десь брати ці гроші.

Однак також не можна недооцінювати Росію. Зараз вона демонструє, що за допомогою північнокорейських солдатів може проводити успішні операції в Курській області. Також росіяни можуть перейти в глуху оборону на сході. Витиснути звідти їх буде вкрай складно,

– підкреслив Валерій Клочок.

Зверніть увагу! Дональд Трамп, коментуючи досягнення домовленості про 30-денне перемир'я на зустрічі делегацій України та США, заявив, якщо Росію не змусити припинити вогонь, то "все триватиме" і продовжать гинути багато людей.

Тому у Путіна, за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", дійсно є козирі, хоча нещодавно Трамп говорив протилежне. Зараз питання в тому, наскільки президент США може бути рішучим у протистоянні російській агресії, підтримуючи Україну.

Клочок припустив, що росіяни пам'ятають удар Трампа ракетами Tomahawk по базах в Сирії. Тоді всі були схвильовані, що ж скаже Путін, а Трампу було на це начхати. Він взяв і зробив, тому що може. Тому не випадково президент США натякнув, якщо Росія відмовиться від перемир'я, то війна може продовжитись.

Зазначимо, що керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав, що Трамп окреслив свою позицію у випадку, якщо Путін відмовиться від перемир'я, – тоді продовжуємо воювати. На думку Чаленко, Трамп залишив собі поле для маневру – йдеться про не використані кошти на допомогу Україні, які залишились у Трампа, і він їх може надати від себе.