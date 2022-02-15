"Приватбанк" відновив роботу, але допускає подальші атаки
У "Приватбанку" заявили, що усунули наслідки DDOS-атаки та відновили стабільну роботу систем. Однак там допускають подальші атаки.
Про відновлення систем речник "Приватбанку" розповів 24 каналу у коментарі. Деякі сервіси банку не працювали протягом однієї години.
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"Приватбанк" відновив роботу
Банк вже усунув наслідки DDOS-атаки та відновив стабільну роботу систем.
Під час атаки не працювали частина терміналів і банкоматів. З 16:30 ми відновили роботу всіх цих сервісів,
– розповіли у банку.
Там також зазначили, що все ще може бути нестабільний доступ до Приват24. Однак у банку роблять усе, аби відновити стабільну роботу ресурсів та забезпечити доступ до всіх послуг.
Крім того, у "Приватбанку" допустили повторення таких атак та зазначили, що для захисту від них в майбутньому планують перейти у посилений режим кібербезпеки.
Проблеми у роботі "Приватбанку": що відомо
- Багато користувачів 15 лютого почали скаржитися на збій у роботі додатку "Приватбанку". При спробі зайти з'являлося повідомлення "не вдалося виконати запит".
- Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що збої сталися через DDos-атаку. Це означає, що сервер сайту отримував величезну кількість запитів, які не встигав обробити. Відповідно користувачі втрачають доступ до ресурсу.
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