"ПриватБанк" судиться зі своїми колишніми власниками і просить арештувати 3 мільярди доларів

У Високому суді Лондона розпочався розгляд справи "державний банк України "ПриватБанк" проти колишніх власників". Поки ж фінустанова вимагає накласти арешт на майно у розмірі 3 мільярдів, яке належить цим екс-власникам банку.

Згідно правил Високого суду Лондона, сторони поки не мають право коментувати деталі справи. Однак, за даними ZN.UA, держава в особі "ПриватБанку" звернулося до Лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання "Приватбанку" по рефінансуванню.

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На даний момент справа знаходиться на етапі прийняття рішення щодо по забезпечення заходів в рамках провадження. Зокрема, державний "ПриватБанк" звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи до винесення рішення накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам "ПриватБанку", в розмірі 3 мільярдів доларів, додавши до справи перелік активів.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року "ПриватБанк" перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 мільярда гривень.