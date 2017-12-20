14:53
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"ПриватБанк" судиться зі своїми колишніми власниками і просить арештувати 3 мільярди доларів

12:32, сьогодні 287 Читать новость на русском
Приватбанк судиться з колишніми власниками
Приватбанк судиться з колишніми власниками

У Високому суді Лондона розпочався розгляд справи "державний банк України "ПриватБанк" проти колишніх власників". Поки ж фінустанова вимагає накласти арешт на майно у розмірі 3 мільярдів, яке належить цим екс-власникам банку.

Згідно правил Високого суду Лондона, сторони поки не мають право коментувати деталі справи. Однак, за даними ZN.UA, держава в особі "ПриватБанку" звернулося до Лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання "Приватбанку" по рефінансуванню.

Читайте також: Рік потому: чим обернулася націоналізація ПриватБанку

На даний момент справа знаходиться на етапі прийняття рішення щодо по забезпечення заходів в рамках провадження. Зокрема, державний "ПриватБанк" звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи до винесення рішення накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам "ПриватБанку", в розмірі 3 мільярдів доларів, додавши до справи перелік активів.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року "ПриватБанк" перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 мільярда гривень.

Теги: Новини України Банки
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ
сьогодні, 14:36 Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ "Південне" на "чорну діру" космічної галузі
Блог Медіа 717
Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
сьогодні, 13:01 Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
Олена Булан 953
Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
сьогодні, 12:01 Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
Олексій Чибісов 4757
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
сьогодні, 10:01 День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
Євгенія Мазур 855
Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
сьогодні, 08:43 Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
Олексій Ліпіріді 457
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Курс валют на 18 вересня: євро злетів у ціні
 18 вересня , 08:30
ГПУ заарештувала майно одіозних братів Клюєвих
 8 жовтня , 15:09
В Україні за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 200 тисяч осіб
 сьогодні , 13:49
В окупованому Криму розглянуть 72 справи проти кримських татар, – Ірина Геращенко
 18 грудня , 11:25
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук