Приватизація держмайна: стало відомо скільки прибутку отримає бюджет країни

Два місяці тому Кабінет міністрів оприлюднив перелік об'єктів приватизації на 2018 рік. У червні державні органи мали надати усі документи, які необхідні для передачі великих державних підприємств в управління органам приватизації.

До приватних рук, зокрема, вже цього року можуть перейти "Центренерго", "Азовмаш", "Турбоатом", "Одеський припортовий завод" та ще два десятки компаній, заводів і підприємств.

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Якщо держава продасть ці об'єкти, то зможе виручити більше ніж 20 мільярдів гривень.

Для порівняння, на розвиток медицини на селі уряд на 2018 рік знайшов лише 1 мільярд гривень, стільки ж виділили на реформу української школи. Ці цифри дають розуміння, куди підуть гроші від продажу неефективних і непрофільних для держави підприємств.