"Привітали" окупантів: миколаївські десантники знищили російський "Тигр" разом з екіпажем
Миколаївські десантники приєднуються до привітань на 9 травня. Сьогодні, у день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, українські захисники нещадно знищили ворожу броньовану машину "Тигр" разом з екіпажем.
Служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва – ДШВ ЗС України, повідомила про це та показала фотографії втрат росіян.
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Ось так Миколаївські десантники "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Знищена чергова бойова броньована машина "Тигр" разом з екіпажем. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні,
– написали у повідомленні.
Українські бійці героїчно захищають свою Батьківщину та її народ від російських окупантів. Країна-агресорка вирішила повторити "успіх" гітлерівської Німеччини, проте українській народ зупинить цю терористичну машину, яка невпинно рухається у прірву пекла.
Фотографія знищеної броньованої машини "Тигр" / фото з фейсбуку
Фотографії вбитих російських загарбників / фото з фейсбуку
Втрати ворога станом на 9 травня:
- особовий склад – 25 650 (+150)
- танків – 1 145 (+15),
- бойових броньованих машин – 2 764 (+23),
- артилерійських систем – 513 (+4),
- РСЗВ – 185 (+6),
- засоби ППО – 87 (+1),
- літаків – 199 (+0),
- гелікоптерів – 158 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),
- кораблі /катери – 12 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).
- Спеціальна техніка – 41 (+2).
- Крилаті ракети – 94 (+2).
Успіхи Збойних Сил України: коротко
- Сьогодні, 9 травня, 30 окрема механізована бригада імені Князя Острозького показала відео, де українські захисники чітко та злагоджено спалили танк Росії з "Джавеліну".
- Збройні Сили України розбили ще одну колону танків окупантів на Харківщині. З них два танки вціліли, тож вони стали трофеєм українських бійців.
- Захисники 30 ОМБр влучним пострілом знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".
- Нещодавно українські війська потужно вдарили по позиціях загарбників на Миколаївщині. Вони розбили ворожий склад боєприпасів – згоріло орієнтовно 20 одиниць техніки.
- Морські піхотинці з 503-го окремого батальйону 29 квітня знищили 2 ворожі бойові машини піхоти.
- Військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова показали відео філігранного знищення ворожої бронетехніки. В цілях безпеки місце не повідомляють.
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