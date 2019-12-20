Привласнював землі ветеранів АТО і переселенців: меру Обухова повідомили про підозру

СБУ викрила посадових осіб Обухівської міської ради (Київська область), в тому числі мера міста, у незаконному відчуженні земельної ділянки. Це завдало державі збитків на понад 4 мільйони гривень.

Через дії п'ятьох чиновників понад 500 громадян не отримають соціального житла. Про це повідомляється на сайті СБУ.

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Як працювала корупційна схема під наглядом мера Левченка

Схему організували мер міста разом з керівниками земельного та юридичного відділів та членами виконкому міськради. Відзначимо, що мером Обухова з 2012 року є Олександр Левченко.

За даними слідства, чиновники під виглядом реалізації державних соціальних програм для переселенців та ветеранів АТО, вивели з власності громади один гектар землі.

Потім ділянку землі оформлену на підставних осіб чиновники передали київським забудовникам під будівництво елітного комерційного житла. Прибуток від продажу квартир у житловому комплексі мав йти на рахунки чиновників.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Організаторам схеми, включаючи мера Обухова, повідомлено про підозру.

Відзначимо, що учасники АТО мають першочергове право на безкоштовне отримання землі. Однак, виділені ділянки під виглядом ветеранів часто отримують чиновники і бізнесмени.