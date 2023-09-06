Прийняття закону про е-декларації без важливої поправки: Зеленський відреагував

6 вересня 2023, 18:33
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Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування. Однак головна поправка не набрала необхідної кількості голосів.

Президент Володимир Зеленський має проконсультуватися щодо цього із профільним міністром. Про це він заявив 6 вересня під час пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном, повідомляє 24 Канал.

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Президент хоче проконсультуватися із профільним міністром

У Володимира Зеленського під час пресконференції запитали, чи підписуватиме він закон про електронні декларації у тому вигляді, у якому за нього проголосували нардепи.

Я маю спершу провести консультації зі Стефанішиною (віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – 24 канал) і потім вирішувати підписувати чи накладати вето,
– зазначив глава держави.

Зверніть увагу! Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже відреагував на невдоволення суспільства. Він наголосив, що через рік Реєстр автоматично відкриють. Окрім того, зробили норму, відповідно до якої декларант може добровільно відкрити свою декларацію.

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Коротко про відновлення е-декларування

  • Законопроєкт, який 5 вересня підтримали 329 нардепів, передбачає, що подавати декларації доведеться не лише за 2023 рік, а й за 2022 та 2021 роки. Окрім того, відновляться спецперевірки.
  • Військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після їхнього завершення або демобілізації.
  • Декларувати потрібно всі об'єкти, які перебували у власності чи користуванні понад 183 календарні дні й вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.
  • Варто зауважити, що головна правка – щодо негайного відкриття декларацій – не набрала достатньої кількості голосів. Її підтримали лише 199 парламентарів.
  • Під час голосування за цей законопроєкт в цілому "утримався" лише один народний депутат. Мовиться про Миколу Тищенка. Зараз він позафракційний, однак до скандалу з "робочою поїздкою" в Таїланд був одним зі "Слуг народу".

Автор: Ольга Котів