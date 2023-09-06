Прийняття закону про е-декларації без важливої поправки: Зеленський відреагував

Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування. Однак головна поправка не набрала необхідної кількості голосів.

Президент Володимир Зеленський має проконсультуватися щодо цього із профільним міністром. Про це він заявив 6 вересня під час пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном, повідомляє 24 Канал.

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Президент хоче проконсультуватися із профільним міністром

У Володимира Зеленського під час пресконференції запитали, чи підписуватиме він закон про електронні декларації у тому вигляді, у якому за нього проголосували нардепи.

Я маю спершу провести консультації зі Стефанішиною (віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – 24 канал) і потім вирішувати підписувати чи накладати вето,

– зазначив глава держави.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже відреагував на невдоволення суспільства. Він наголосив, що через рік Реєстр автоматично відкриють. Окрім того, зробили норму, відповідно до якої декларант може добровільно відкрити свою декларацію.

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Коротко про відновлення е-декларування