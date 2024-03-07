Призначення Залужного, звільнення строковиків, удар по Сумах: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 7 березня записав традиційне звернення до українців. У ньому президент розповів про призначення Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Крім того, Зеленський також сказав про підписання указу щодо звільнення строковиків. Президент також відзначив наших військових нагородами.

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Призначення Залужного послом у Велику Британію

Зеленський зазначив, що цього дня він провів нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків нашої міжнародної роботи. Президент подякував усім у світі, хто допомагає Україні з правильним фокусуванням уваги нашої держави.

Глава держави також розповів про продовження роботи із партнерами. Зокрема, він провів зустріч із міністром оборони Великої Британії, який сьогодні був з візитом в Україні.

Я подякував за відчутне лідерство Британії в безпековій підтримці України, у посиленні нашої оборони та спільних можливостей світу захищатися від російської агресії. Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію,

– зауважив Зеленський.

Глава держави зазначив, що пріоритети у допомозі очевидні. Так, це: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Мовиться про постачання та спільне виробництво цього виду озброєння.

"Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати – заради нашої спільної сили", – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що цього ж дня погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Ним став ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман,

– сказав український очільник.

Зеленський наголосив, що наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися.

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Звільнення строковиків і нагородження військових

Президент також цього дня підписав кілька важливих указів. Зокрема, Зеленський відзначив державними нагородами наших воїнів – ще 520 військовослужбовців Збройних Сил.

Крім того, Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення.

Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному,

– зауважив глава держави.

Зеленський також мав честь вручити сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв. За словами президента, це вже наша нова традиція особливої шани для кожного воїна, чия хоробрість стала взірцевою.

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Реакція на обстріл у Сумах

Глава держави також у зверненні подякував усім нашим людям у прикордонних із Росією областях – Сумській, Чернігівській, Харківській.

Президент говорив про всіх, хто захищає ці наші регіони від ДРГ та ворожих обстрілів, рятує людей.

Це надзвичайно важливо, і ми це надзвичайно цінуємо. Кожного й кожну, хто робить усе, щоб нормальне життя зберігалось,

– зауважив Зеленський.

Він також відзначив, що сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Внаслідок цього є поранені й, на жаль, загиблі.

"Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов'язково відповість за це зло", – сказав президент.

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Вступ Швеції у НАТО

Український очільник наголосив, що цього дня у Європі ще одна держава стала більш захищеною від російського зла. Мовиться про завершення процедури щодо вступу Швеції в НАТО.

Коли безпека однієї країни гарантується і коли ця країна здатна по-справжньому зміцнити спільну безпеку, кожен виграє. Це правило працює незмінно протягом усього часу існування НАТО. І я вірю, працюватиме й надалі,

– зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що у час російської агресії проти всього того, що зробило Європу мирною та об'єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси й партнерства, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів.

"Швеція – сильний союзник і країна, якій можна довіряти. І я вітаю кожного у Швеції та кожного у Євроатлантиці. Україна завжди принципово підтримувала Швецію в русі у НАТО, і я дякую Швеції за підтримку нашої держави – буде день, коли й Швеція зможе привітати Україну зі вступом в Альянс. Разом ми всі завжди сильніші", – запевнив президент.

Наостанок Зеленський подякував кожному й кожній, хто в Україні та з нашою державою.