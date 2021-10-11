Призначено 30 експертиз: у МВС розкрили нові подробиці розслідування замаху на Шефіра

На Київщині 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Сергія Шефіра. Наразі провохоронці проводять розслідування цього інциденту.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що наразі ретельно вивчили 430 гектарів місцевості, де було скоєно злочин. Деякі ділянки оглянули повторно та виявили додаткові речові докази.

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На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер,

– сказав він.

Виконавець – професіонал

Євгеній Єнін зазначив, що замах на Сергія Шефіра здійснював професіонал. З його слів, наразі правоохоронці працюють на "відмінно". І вже найближчим часом суспільство поінформують про просування цього розслідування.

"Ба більше, якщо порівняти цей замах на вбивство з тим злочином, який було вчинено у Черкасах, ми бачимо величезну різницю у швидкості встановлення об'єктивної істини в провадженні", – пояснив перший заступник глави МВС.

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