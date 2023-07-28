Кремль готується до великої мобілізації: що замислив Путін
Так звана держдума Росії в другому та третьому читаннях схвалила підвищення призовного віку до 30 років. Тепер до армії призиватимуть осіб віком від 18 до 30 років. Таким чином Путін готується до великої мобілізації.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що наразі відбувається із російським диктатором.
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Новий вік призову
Ще в грудні 2022 року російське мінооборони заговорило про зміну межі призовного віку. Мовилося, аби підняти нижню планку з 18 років до 21, а верхню – з 27 до 30. Утім, у другому читанні тамтешні депутати вирішили підвищити верхню планку, а нижню – залишити незмінною. Таким чином до армії призиватимуть осіб віком від 18 до 30 років.
Путіну треба утримати свою владу. Якщо треба буде вбити мільйон росіян чи більше – уб'є. Він смертельно б'ється за своє фізичне виживання. Воєнна поразка в Україні дорівнює його фізичній смерті. Путін перебуває у стані зразка Гітлера 1944 року. Той бився на смерть і цей б'ється на смерть,
– сказав Черник.
Якщо документ про змінення призовного віку схвалять у раді федерацій, то потім його має підписати Владімір Путін. Набуде він чинності з 1 січня наступного року.
Мобілізація в Росії: останні новини
- На початку червня в естонській розвідці прогнозували, що найближчим часом Росія може розпочати нову хвилю мобілізації. Ворог зазнає колосальних втрат на фронті, а отже треба поповнювати резерви.
- Приведи друга у військкомат – отримай 5 тисяч рублів. Така "акція" діє в країні-окупантці. Там навіть професійні рекрутингові фірми залучаються для найму солдатів-контрактників і отримують за це 15 тисяч рублів за кожного.
- Жага вбивств у Росії поставлена на потік. Там організували спеціальний "хаб", де одразу можна оформити усі документи. А потенційним мобілізованим брешуть, що не забиратимуть, але вже за декілька днів ті опиняються на фронті.