Кремль готується до великої мобілізації: що замислив Путін

Так звана держдума Росії в другому та третьому читаннях схвалила підвищення призовного віку до 30 років. Тепер до армії призиватимуть осіб віком від 18 до 30 років. Таким чином Путін готується до великої мобілізації.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що наразі відбувається із російським диктатором.

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Новий вік призову

Ще в грудні 2022 року російське мінооборони заговорило про зміну межі призовного віку. Мовилося, аби підняти нижню планку з 18 років до 21, а верхню – з 27 до 30. Утім, у другому читанні тамтешні депутати вирішили підвищити верхню планку, а нижню – залишити незмінною. Таким чином до армії призиватимуть осіб віком від 18 до 30 років.

Путіну треба утримати свою владу. Якщо треба буде вбити мільйон росіян чи більше – уб'є. Він смертельно б'ється за своє фізичне виживання. Воєнна поразка в Україні дорівнює його фізичній смерті. Путін перебуває у стані зразка Гітлера 1944 року. Той бився на смерть і цей б'ється на смерть,

– сказав Черник.

Якщо документ про змінення призовного віку схвалять у раді федерацій, то потім його має підписати Владімір Путін. Набуде він чинності з 1 січня наступного року.

Мобілізація в Росії: останні новини