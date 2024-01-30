25 чи 27: який призовний вік пропонують в оновленому законопроєкті про мобілізацію

Кабмін 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про зміни до мобілізації. У документі урядовці нарешті дійшли згоди стосовно призовного віку в Україні.

Наразі призовний вік українських громадян становить від 18 до 27 років. Чи зміниться призовний вік після ухвалення законопроєкту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Хто буде звільнений від мобілізації згідно з новим законопроєктом

Чи зміниться призовний вік в Україні з новим законопроєктом

Згідно із новим законопроєктом урядовці пропонують зменшити граничну цифру призовного віку від 27 до 25 років. Тобто тепер військовозобов'язаними чоловіки будуть ставати із 25 років, а від 18 до 25 вважатимуться призовниками.

Варто зазначити, що про зменшення призовного віку для українців мовиться не вперше. Зокрема, ще 30 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала за зміни до закону, зменшивши конституційною більшість призовний вік до 25 років.

У червні 2023 року закон підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передавши документ президенту. Однак Володимир Зеленський з 5 червня досі не підписав закон, який ухвалив український парламент.

Водночас під час своєї конференції глава держави наголошував, що може підписати закон щодо зниження призовного віку з 27 років до 25. Однак, як він сказав, для цього потрібні аргументи.

Що ще пропонують змінити у законопроєкті про мобілізацію

У нормах законопроєкту чітко прописали пункти щодо мобілізації жінок до лав ЗСУ. Зокрема, підлягають обліку придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, а всі інші залучаються лише за власним бажанням.

У новому законопроєкті також чітко прописали норми щодо мобілізації людей з інвалідністю. Згідно із документом, люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби.

Водночас законопроєкт передбачає звільнення від мобілізації на особливий період здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Однак мовиться лише про тих, хто навчається за денною або дуальною формами. Крім цього мобілізація не розповсюджується на інтернів, докторантів та працівників закладів фахової передвищої освіти.

Наразі ці норми лише є пропозиціями. Законопроєкт ще буде проходити кілька розглядів у комісіях Верховної Ради, перш ніж попаде на голосування до нардепів, тому певні норми, ще можуть бути підкориговані.