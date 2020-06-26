У випуску "Pro новини" за 26 червня – мер Кличко натякає на повернення до карантинних заборон. Він говорить про це поки обережно, імовірно, даючи можливість морально підготуватися. Екскомандувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Росія може вторгнутися на Херсонщину. Військові можуть захопити греблю на півночі області, аби "дозволити воді повернутися в Крим".

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Як олігарх Рінат Ахметов наживається на енергетиці.