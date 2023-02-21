У Білому домі відповіли, чи критикуватиме Байден Путіна під час своєї промови у Варшаві

Президент США виступить з промовою в Королівському замку у Варшаві 21 лютого. У Білому домі заявили, що Байден у своєму виступі зосередиться на цінностях, а не на прямій критиці Путіна.

Про це пишуть у CNN, посилаючись на радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана. Він додав, що не знає, чи дивився президент Байден виступ Путіна.

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Промова Байдена не буде просто відповіддю на виступ Путіна

Джейк Салліван стверджує, що промова Джо Байдена у Варшаві буде чимось більшим, аніж просто критика чи відповідь на слова російського диктатора. Крім того, радник додав, що таку дату обрали не тому, що цього дня також виступає Путін.

Ми не планували цю промову як якесь протистояння. Це не риторичне змагання з кимось іншим,

– зазначив Салліван.

Путін у своєму виступі вкотре скандував про "загрозу для Росії". президент США нібито спростує це абсурдне твердження.

Однак це не буде критикою сьогоднішньої промови російського президента, мовиться про те, щоб покласти край аргументам, які Росія наводила протягом певного часу.

Салліван пояснив, що Байден говоритиме про війну у "ширшому контексті". Зокрема про виклики, які постали перед Альянсом на початку повномасштабного вторгнення і про те, чи вдалося їх подолати.

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