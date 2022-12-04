Приїхав домовлятися з Лукашенком, – Арестович пояснив мету візиту Шойгу до Білорусі

Сєргєй Шойгу з'їздив до Мінська та зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Глава міноборони країни-агресорки та білоруський диктатор говорили про війну в Україні.

Однак не варто одразу вбачати у цих переговорах катастрофічні для України наслідки. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.

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Про що Шойгу міг домовлятися з Лукашенком

Він припустив, що візит Шойгу до Білорусі може бути пов'язаний з 2 факторам.

У білоруських збройних сил 1 грудня почався навчальний період. Білоруська армія вирушила на полігони і зайняла всі навчальні майданчики, на яких Росія розраховувала проводити навчання поточної та наступної хвилі мобілізованих.

Також російській армії катастрофічно бракує боєприпасів, форми та військового спорядження.

Арестович вважає, що предметом переговорів могли стати саме ці досить банальні речі.

От Шойгу й приїхав домовлятися. Йшлося про порядок використання навчально-матеріальної бази. А також – про передачу озброєння та військової техніки,

– сказав радник глави ОП.

Примхи Алєксандра Лукашенка

Про порядок використання матеріальної бази міг поговорити й не Шойгу, а якийсь інший військовий керівник рангом понижче.

Однак Лукашенко капризує і вимагає візитів високого рівня. А щодо передачі озброєння та військової техніки, то це справді прерогатива міністра оборони,

– зазначив Арестович.

Він нагадав, що сам Алєксандр Лукашенко не поїхав у Москву. Ймовірно, коли зайшла мова про передачу Москві зброї, білоруський диктатор почав вимагати, аби з Росії приїхав хтось поважний, не нижче рівня міністра оборони.

Білоруський диктатор демонструє неприйнятність тиску на нього

За словами Арестовича, самопроголошеному президенту Білорусі зручніше домовлятися про щось з росіянами на власній території. До того ж його відмова їхати до Путіна має й інше значення.

Це демонстрація небажання та неприйнятності тиску. Також мала вплив загадкова смерть Макея (глави МЗС Білорусі – 24 канал). Лукашенко побоюється за свою безпеку,

– сказав радник глави ОП.

Він додав, що до з'ясування обставин смерті міністра закордонних справ Білорусі диктатор демонструватиме "своє незадоволення та небажання їхати до Москви".

Чи існує загроза наступу з Білорусі

Арестович наголосив, що у зустрічі Шойгу та Лукашенка не варто вбачати якісь конспірологічні версії. Якщо ж припустити, що очільник міноборони країни-агресорки все-таки вмовляв білоруського диктатора напасти на Україну, то, за словами радника глави ОП, це не вдасться приховати.

Ми все побачимо вчасно. Зараз загрози немає. Ударне угруповання у Білорусі не сформоване і його потрібно довго формувати,

– зазначив Арестович.

Він додав, що як тільки у Білорусі почнуться рухи у цьому напрямку, то українська влада одразу про це повідомить, нічого не приховуючи від українців.

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