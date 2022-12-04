Приїхав домовлятися з Лукашенком, – Арестович пояснив мету візиту Шойгу до Білорусі
Джерело:ютуб-канал "Фейгін Live"
Сєргєй Шойгу з'їздив до Мінська та зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Глава міноборони країни-агресорки та білоруський диктатор говорили про війну в Україні.
Однак не варто одразу вбачати у цих переговорах катастрофічні для України наслідки. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Навіщо Шойгу літав у Білорусь та чи досяг Кремль мети: експерт зауважив цікаві деталі візиту
Про що Шойгу міг домовлятися з Лукашенком
Він припустив, що візит Шойгу до Білорусі може бути пов'язаний з 2 факторам.
- У білоруських збройних сил 1 грудня почався навчальний період. Білоруська армія вирушила на полігони і зайняла всі навчальні майданчики, на яких Росія розраховувала проводити навчання поточної та наступної хвилі мобілізованих.
- Також російській армії катастрофічно бракує боєприпасів, форми та військового спорядження.
Арестович вважає, що предметом переговорів могли стати саме ці досить банальні речі.
От Шойгу й приїхав домовлятися. Йшлося про порядок використання навчально-матеріальної бази. А також – про передачу озброєння та військової техніки,
– сказав радник глави ОП.
Примхи Алєксандра Лукашенка
Про порядок використання матеріальної бази міг поговорити й не Шойгу, а якийсь інший військовий керівник рангом понижче.
Однак Лукашенко капризує і вимагає візитів високого рівня. А щодо передачі озброєння та військової техніки, то це справді прерогатива міністра оборони,
– зазначив Арестович.
Він нагадав, що сам Алєксандр Лукашенко не поїхав у Москву. Ймовірно, коли зайшла мова про передачу Москві зброї, білоруський диктатор почав вимагати, аби з Росії приїхав хтось поважний, не нижче рівня міністра оборони.
Білоруський диктатор демонструє неприйнятність тиску на нього
За словами Арестовича, самопроголошеному президенту Білорусі зручніше домовлятися про щось з росіянами на власній території. До того ж його відмова їхати до Путіна має й інше значення.
Це демонстрація небажання та неприйнятності тиску. Також мала вплив загадкова смерть Макея (глави МЗС Білорусі – 24 канал). Лукашенко побоюється за свою безпеку,
– сказав радник глави ОП.
Він додав, що до з'ясування обставин смерті міністра закордонних справ Білорусі диктатор демонструватиме "своє незадоволення та небажання їхати до Москви".
Чи існує загроза наступу з Білорусі
Арестович наголосив, що у зустрічі Шойгу та Лукашенка не варто вбачати якісь конспірологічні версії. Якщо ж припустити, що очільник міноборони країни-агресорки все-таки вмовляв білоруського диктатора напасти на Україну, то, за словами радника глави ОП, це не вдасться приховати.
Ми все побачимо вчасно. Зараз загрози немає. Ударне угруповання у Білорусі не сформоване і його потрібно довго формувати,
– зазначив Арестович.
Він додав, що як тільки у Білорусі почнуться рухи у цьому напрямку, то українська влада одразу про це повідомить, нічого не приховуючи від українців.
Олексій Арестович розповів про мету візиту Шойгу до Лукашенка: дивіться відео
Навіщо Сєргєй Шойгу літав до Білорусі: коротко
- Глава міністерства оборони країни-агресорки під час поїздки до Мінська зустрівся зі своїм білоруським колегою Віктором Хрєніним. Посадовці ворожих країн обговорили "двостороннє військове та військово-технічне співробітництво", а також підписали договір про "військове співробітництво".
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, що російська делегація вмовляла Лукашенка надати Москві зброю. Також на переговорах Шойгу міг домагатися, аби білоруський диктатор дозволив обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Алєксандр Лукашенко та Сєргєй Шойгу хочуть розділити лаву підсудних. На це вони особливо претендують після зустрічі в Білорусі 3 грудня.