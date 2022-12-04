Приїхав домовлятися з Лукашенком, – Арестович пояснив мету візиту Шойгу до Білорусі

4 грудня 2022, 18:09
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Джерело:

ютуб-канал "Фейгін Live"

Сєргєй Шойгу з'їздив до Мінська та зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Глава міноборони країни-агресорки та білоруський диктатор говорили про війну в Україні.

Однак не варто одразу вбачати у цих переговорах катастрофічні для України наслідки. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.

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Про що Шойгу міг домовлятися з Лукашенком

Він припустив, що візит Шойгу до Білорусі може бути пов'язаний з 2 факторам.

  • У білоруських збройних сил 1 грудня почався навчальний період. Білоруська армія вирушила на полігони і зайняла всі навчальні майданчики, на яких Росія розраховувала проводити навчання поточної та наступної хвилі мобілізованих.
  • Також російській армії катастрофічно бракує боєприпасів, форми та військового спорядження.

Арестович вважає, що предметом переговорів могли стати саме ці досить банальні речі.

От Шойгу й приїхав домовлятися. Йшлося про порядок використання навчально-матеріальної бази. А також – про передачу озброєння та військової техніки,
– сказав радник глави ОП.

Примхи Алєксандра Лукашенка

Про порядок використання матеріальної бази міг поговорити й не Шойгу, а якийсь інший військовий керівник рангом понижче.

Однак Лукашенко капризує і вимагає візитів високого рівня. А щодо передачі озброєння та військової техніки, то це справді прерогатива міністра оборони,
– зазначив Арестович.

Він нагадав, що сам Алєксандр Лукашенко не поїхав у Москву. Ймовірно, коли зайшла мова про передачу Москві зброї, білоруський диктатор почав вимагати, аби з Росії приїхав хтось поважний, не нижче рівня міністра оборони.

Білоруський диктатор демонструє неприйнятність тиску на нього

За словами Арестовича, самопроголошеному президенту Білорусі зручніше домовлятися про щось з росіянами на власній території. До того ж його відмова їхати до Путіна має й інше значення.

Це демонстрація небажання та неприйнятності тиску. Також мала вплив загадкова смерть Макея (глави МЗС Білорусі – 24 канал). Лукашенко побоюється за свою безпеку,
– сказав радник глави ОП.

Він додав, що до з'ясування обставин смерті міністра закордонних справ Білорусі диктатор демонструватиме "своє незадоволення та небажання їхати до Москви".

Чи існує загроза наступу з Білорусі

Арестович наголосив, що у зустрічі Шойгу та Лукашенка не варто вбачати якісь конспірологічні версії. Якщо ж припустити, що очільник міноборони країни-агресорки все-таки вмовляв білоруського диктатора напасти на Україну, то, за словами радника глави ОП, це не вдасться приховати.

Ми все побачимо вчасно. Зараз загрози немає. Ударне угруповання у Білорусі не сформоване і його потрібно довго формувати,
– зазначив Арестович.

Він додав, що як тільки у Білорусі почнуться рухи у цьому напрямку, то українська влада одразу про це повідомить, нічого не приховуючи від українців.

Олексій Арестович розповів про мету візиту Шойгу до Лукашенка: дивіться відео

Навіщо Сєргєй Шойгу літав до Білорусі: коротко

  • Глава міністерства оборони країни-агресорки під час поїздки до Мінська зустрівся зі своїм білоруським колегою Віктором Хрєніним. Посадовці ворожих країн обговорили "двостороннє військове та військово-технічне співробітництво", а також підписали договір про "військове співробітництво".
  • Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, що російська делегація вмовляла Лукашенка надати Москві зброю. Також на переговорах Шойгу міг домагатися, аби білоруський диктатор дозволив обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі. 
  • Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Алєксандр Лукашенко та Сєргєй Шойгу хочуть розділити лаву підсудних. На це вони особливо претендують після зустрічі в Білорусі 3 грудня.

Автор: Олена Патер