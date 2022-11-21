Франція готова підтримати захист енергетичних об'єктів України: Зеленський поговорив з Макроном

Україну у боротьбі з російськими окупантами продовжує підтримувати Франція. Наразі розглядають, як забезпечити стабільність енергосистем та демілітаризацію Запорізької АЕС.

Про це президент Володимир Зеленський написав 21 листопада. Він телефоном поспілкувався з Еммануелем Макроном.

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"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС", – сказав Зеленський.

Крім цього, президенти обговорили:

співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак,

радіаційну безпеку,

ситуацію на Запорізькій атомній станції,

енергетичну безпеку України та Європи.

За словами Володимира Зеленського, наразі Україна працює для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. Саме для цього надзвичайно важлива демілітаризація ЗАЕС.

"Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції", – підкреслив Володимир Зеленський.

Дякую пану Президенту Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об’єктів. Також робимо все, щоб конференція щодо відбудови України та реалізації нашого Fast Recovery Plan, у яких Франція готова проявити лідерство, була максимально результативною,

– сказав у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

Макрон виступає за переговори

Французький президент вважає, що попри неготовність Росії до діалогу, мирні переговори таки будуть. На його думку, посередником може стати Китай, який з початку повномасштабного вторгнення не висловив позицію щодо війни. Макрон зробив таку заяву після розмови з Сі Цзіньпіном під час саміту G20.

Макрон наголосив – важливо підтримувати діалог з Владіміром Путіним. Він вважає, що таке розуміння є також у Китаю.

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