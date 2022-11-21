Франція готова підтримати захист енергетичних об'єктів України: Зеленський поговорив з Макроном

21 листопада 2022 , 22:38
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Джерело:

Володимир Зеленський

Україну у боротьбі з російськими окупантами продовжує підтримувати Франція. Наразі розглядають, як забезпечити стабільність енергосистем та демілітаризацію Запорізької АЕС.

Про це президент Володимир Зеленський написав 21 листопада. Він телефоном поспілкувався з Еммануелем Макроном.

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"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС", – сказав Зеленський.

Крім цього, президенти обговорили:

  • співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак,
  • радіаційну безпеку,
  • ситуацію на Запорізькій атомній станції,
  • енергетичну безпеку України та Європи.

За словами Володимира Зеленського, наразі Україна працює для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. Саме для цього надзвичайно важлива демілітаризація ЗАЕС.

"Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції", – підкреслив Володимир Зеленський.

Дякую пану Президенту Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об’єктів. Також робимо все, щоб конференція щодо відбудови України та реалізації нашого Fast Recovery Plan, у яких Франція готова проявити лідерство, була максимально результативною,
 – сказав у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

Макрон виступає за переговори

Французький президент вважає, що попри неготовність Росії до діалогу, мирні переговори таки будуть. На його думку, посередником може стати Китай, який з початку повномасштабного вторгнення не висловив позицію щодо війни. Макрон зробив таку заяву після розмови з Сі Цзіньпіном під час саміту G20.

Макрон наголосив – важливо підтримувати діалог з Владіміром Путіним. Він вважає, що таке розуміння є також у Китаю.

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Автор: Марія Масюк