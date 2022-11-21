Франція готова підтримати захист енергетичних об'єктів України: Зеленський поговорив з Макроном
Джерело:Володимир Зеленський
Україну у боротьбі з російськими окупантами продовжує підтримувати Франція. Наразі розглядають, як забезпечити стабільність енергосистем та демілітаризацію Запорізької АЕС.
Про це президент Володимир Зеленський написав 21 листопада. Він телефоном поспілкувався з Еммануелем Макроном.
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"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС", – сказав Зеленський.
Крім цього, президенти обговорили:
- співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак,
- радіаційну безпеку,
- ситуацію на Запорізькій атомній станції,
- енергетичну безпеку України та Європи.
За словами Володимира Зеленського, наразі Україна працює для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. Саме для цього надзвичайно важлива демілітаризація ЗАЕС.
"Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції", – підкреслив Володимир Зеленський.
Дякую пану Президенту Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об’єктів. Також робимо все, щоб конференція щодо відбудови України та реалізації нашого Fast Recovery Plan, у яких Франція готова проявити лідерство, була максимально результативною,
– сказав у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.
Макрон виступає за переговори
Французький президент вважає, що попри неготовність Росії до діалогу, мирні переговори таки будуть. На його думку, посередником може стати Китай, який з початку повномасштабного вторгнення не висловив позицію щодо війни. Макрон зробив таку заяву після розмови з Сі Цзіньпіном під час саміту G20.
Макрон наголосив – важливо підтримувати діалог з Владіміром Путіним. Він вважає, що таке розуміння є також у Китаю.
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Телефонні розмови Макрона: останні новини
- Британське видання Daily Mail 6 листопада повідомило, що Путін залякував Макрона ядерною зброєю. Диктатор заявив – не потрібно атакувати великі міста, щоб перемогти. Він натякнув, що достатньо бомбардувати Схід, щоб капітулював Київ.
- Макрон також спілкувався із Зеленським 1 листопада. За словами українського президента, розмова дала конкретні рішення з посилення обороноздатності.
- Французький президент закликав Папу Римського зателефонувати до Путіна, Кіріла та Байдена.