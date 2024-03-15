За присутності Фіцо прем'єр Чехії не розкрив деякі деталі про снаряди для України, – ЗМІ

Журналісти написали, що чеський прем'єр-міністр за лаштунками зустрічі у Парижі викреслив декілька деталей зі своєї початкової промови. Вони стосувались ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

Джерело у чеській дипломатії підтвердило цей факт журналістам. Це трапилось на зустрічі, яку у Франції три тижні тому організовував Еммануель Макрон. Її мета – обмін думками про те, як спільними зусиллями закрити найнагальніші потреби України.

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Що відомо про скориговану промову Фіали

Чеське видання розповіло, що спочатку на зустрічі мало бути 15 країн, проте згодом їхня кількість збільшилась до 25. Серед запрошених опинився прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

Журналісти розповіли, що чеський прем'єр-міністр Петр Фіала спочатку планував:

розповісти про те, як триває чеська ініціатива пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн;

хотів уточнити походження та ціну боєприпасів, які вони знайшли.

Дізнавшись, що на зустрічі буде Фіцо, Фіала буцімто викреслив декілька деталей зі своєї початкової промови.

Так, ми його (виступ – 24 Канал) скоротили,

– підтвердило виданню джерело в чеській дипломатії.

Журналісти написали, що найбільш чутливі речі Петр Фіала передавав декільком керівникам окремо. За даними видання, глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України через словацького прем'єра потрапила до Росії.

Чехія знайшла для України 800 тисяч снарядів

У лютому 2024 року чеський президент Петр Павел заявив, що його країна знайшла орієнтовно 800 тисяч артилерійських снарядів за межами Європи.

Зокрема, політик заявив, що Україні зможуть передати 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч – калібру 122 міліметри. Їх зможуть надати, коли знайдуть фінансування.

Після цього союзники змогли зібрати на зброю орієнтовно 1,5 мільярда доларів. Вже у березні 2024 року президент Чехії заявив, що боєприпаси можуть прибути в нашу країну протягом декількох тижнів. Однак це відбудеться за умови, що не буде фундаментальних проблем.