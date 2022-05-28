Про вторгнення він не думає, – Денисенко назвав умову, за якої Лукашенко може вступити у війну

Збройні сили України змушені тримати на кордоні із Білоруссю певну кількість військ, адже існує небезпека, що білоруська армія наважиться перейти кордон, така небезпека існує, хоч і мінімальна. Але ймовірність того, що білоруси зараз вступлять у війну – низька.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також зазначив, що підготовка білоруської армії поблизу наших кордонів, це спроби Лукашенка "вислизнути".

Читайте також Поки Лукашенко брязкає зброєю: бійці ТрО Волині показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів

Ні про яке вторгнення він зараз не думає, Лукашенко боїться цього, адже розуміє, що йому це не потрібно і тому не хоче ще більше долучатися до цієї війни,

– говорить Денисенко.

За словами радника Монастирського, ми справді бачимо певні маневри з боку Білорусі, найбільша неприємність – ми дійсно мусимо тримати на цих ділянках кордону певну кількість наших захисників.

Чому всі знову обговорюють можливий наступ із території Білорусі

Лукашенко знову говорить дурниці про те, що нібито він бачить "загрози" через війну в Україні. Нібито саме тому білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист" Півдня Білорусі.

26 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала їхні військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається. Адже Москва з першого дня повномасштабного нападу використовує територію Білорусі для ведення агресивних дій.

Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Робить це не тому, що нібито "друг українського народу", а через розуміння того, що це військо негайно стане білоруським національним легіоном та піде скидати його.

Окрім того, в Білорусі дуже активно та професійно діють партизани. Ще у березні цього року вони зупиняли російські потяги та псували техніку окупантів.

Білоруська небезпека для України – що відомо

Експерти запевняють, що загрозу зі сторони Білорусі не варто відкидати, хоча аналітики схиляються до думки, що Лукашенко не буде атакувати Україну, адже це може стати для нього "смертним вироком". Тим паче, що серед білоруських військових ця ідея не є популярною.

серед білоруських військових ця ідея не є популярною. ІНа думку військового експерта та історика Михайла Жирохова, Лукашенко в черговий раз "робить виставу" для Путіна, щоб він продовжував бути лояльним до нього.

Додамо, що 23 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що збройні сили Білорусі ведуть активну розвідку зі своєї території на Волинському та Поліському напрямках. Також вони розгорнули додаткові підрозділи в прикордонних районах Гомельської області.

У зверненні за 26 травня в Генштабі додали, що зараз на території Брестської області тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил та військ ППО збройних сил Білорусі.

Зверніть увагу: Яка кількість білоруських військових накопичена на кордоні – дивіться відео