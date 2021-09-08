Проблем не буде, – Малюська сказав, як доводитимуть причетність олігарха до політики

Одним з критеріїв, які необхідні для олігархів – це участь у політичному житті. Це можна буде зробити досить легко. Допоможуть у цьому пов'язані особи народних депутатів.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр юстиції Денис Малюська. Він запевнив, що проблем у цьому напрямі не буде.

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"Я думаю, що великих проблем з підтвердженням статусу тих, кого класично заведено називати олігархами, у нас не буде", – сказав Малюська.

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За словами Малюськи, фактор участі особи у політичній діяльності можна довести "абсолютно спокійно".

Окремі народні депутати мають підтверджені офіційні бізнес-зв'язки з тими, кого у народі заведено називати олігархами. Це досить легко перевірити,

– зауважив міністр.

Структура медіа, згідно з законом, є відкритою. На будь-якому сайті телевізійної компанії можна знайти власників.

"Якщо такої структури немає або там зображена хибна інформація – це вже підстава для анулювання ліцензії. Там гратись теж дуже небезпечно", – зазначив міністр.

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Міністр наголосив, що чимало активів олігархів можна прослідкувати деклараціями – як їхніми, так і їхніх компаній.

Тобто у нас суспільство досить відкрите для того, щоб левова частина інформації про активи, зв'язки, участь у політичному житті була відображена публічно,

– додав Малюська.

Він вважає, що інформація стане значно ціннішою після того, як закон набере чинності.

"Відповідно я очікую, що пошуки цієї інформації лише збільшаться в рази як зі сторони спецслужб, так і з боку журналістів. Ми будемо знати ще більше про олігархів, адже будь-яка інформація матиме важливе юридичне значення з тим, щоб ініціювати відповідний процес у РНБО", – підсумував міністр.

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