Проблем не буде, – Малюська сказав, як доводитимуть причетність олігарха до політики
Джерело:24 канал
Одним з критеріїв, які необхідні для олігархів – це участь у політичному житті. Це можна буде зробити досить легко. Допоможуть у цьому пов'язані особи народних депутатів.
Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр юстиції Денис Малюська. Він запевнив, що проблем у цьому напрямі не буде.
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"Я думаю, що великих проблем з підтвердженням статусу тих, кого класично заведено називати олігархами, у нас не буде", – сказав Малюська.
Як доводитимуть причетність олігарха до політики
За словами Малюськи, фактор участі особи у політичній діяльності можна довести "абсолютно спокійно".
Окремі народні депутати мають підтверджені офіційні бізнес-зв'язки з тими, кого у народі заведено називати олігархами. Це досить легко перевірити,
– зауважив міністр.
Структура медіа, згідно з законом, є відкритою. На будь-якому сайті телевізійної компанії можна знайти власників.
"Якщо такої структури немає або там зображена хибна інформація – це вже підстава для анулювання ліцензії. Там гратись теж дуже небезпечно", – зазначив міністр.
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Малюська: Знатимемо про олігархів більше
Міністр наголосив, що чимало активів олігархів можна прослідкувати деклараціями – як їхніми, так і їхніх компаній.
Тобто у нас суспільство досить відкрите для того, щоб левова частина інформації про активи, зв'язки, участь у політичному житті була відображена публічно,
– додав Малюська.
Він вважає, що інформація стане значно ціннішою після того, як закон набере чинності.
"Відповідно я очікую, що пошуки цієї інформації лише збільшаться в рази як зі сторони спецслужб, так і з боку журналістів. Ми будемо знати ще більше про олігархів, адже будь-яка інформація матиме важливе юридичне значення з тим, щоб ініціювати відповідний процес у РНБО", – підсумував міністр.
Повне інтерв'ю з Денисом Малюською: дивіться відео
Законопроєкт про олігархів: що відомо
- Володимир Зеленський ще у квітні ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Документ він вніс до Ради у червні, а вже 1 липня його проголосували у першому читанні.
- 1 липня законопроєкт про олігархів Верховна Рада підтримала в першому читанні.
- Наразі до документа внесли понад тисячу правок.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що законопроєкт порушує Конституцію.