Крах економіки чи громадянська війна: навіщо російські багатії скуповують золото

Заможні росіяни продовжують купувати злитки золота. Така тенденція не нова, але зараз вона активізувалася. Зокрема клієнти банків країни-агресорки уже викупили тонни золота, а найпопулярніша вага злитків сягає 10 – 20 грамів.

Такі історії виникають, коли люди готуються до найгірших варіантів. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, як приклад, навівши крах економіки чи громадянську війну.

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Чому виник ажіотаж із золотом

Коли ми чуємо, що люди купують золото, то уявляємо величезні злитки, але насправді мовиться про злитки вагою декілька грамів. Це практично розмінне золото, яким можна платити за товар. Тобто його використають тоді, коли не буде грошей.

Такі речі стаються, коли є сильна криза та побоювання за грошовий обіг. Багатії намагаються купувати золото. До речі, були спроби активно вивозити його з Росії, оскільки з валютою цього робити не можна. Тому митна служба готує закон про обмеження вивозу валюти еквівалентом понад 10 тисяч доларів,

– розповів доктор економічних наук.

Російські багатії розуміють, що економіка країни перебуває у кризовому стані, розраховувати на грошові одиниці не можна, тому вони намагаються знайти хоч якийсь варіант для збереження купівельної спроможності своїх збережень. Відтак при всіх недоліках золота вони його купують. Бо, як відомо, саме по собі золото доходів не приносить. Єдина перевага, що воно залишається ліквідним та змінюватиметься за ціною на світовому ринку.

Це ознака того, що велика кількість багатих людей Росії розуміють, що економіка руйнується, очікується велика інфляція, тому зберігати накопичення в рублях – безглуздо, а у валюті важко, бо російські банки її не приймають,

– додав Ігор Ліпсіц.

Навіть, якщо вдасться відкрити рахунок у банку, то у Росії вводять таку велику комісію, при якій на своїх збереженнях не те, що не заробляєш, а ще й втрачаєш. Тому багатії використовують злитки золота.

"Вони ховатимуть його у погребах, будуватимуть бункери, найматимуть охорону, але будуть зберігати золото, бо ситуація в економіці дуже важка", – підкреслив Ігор Ліпсіц.

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