Що впливає на російську логістику: Гуменюк назвала два фактори

Російські окупанти бідкаються, що у них виникають проблеми з логістикою з Криму на Запорізький напрямок. ЗСУ продовжують роботу над встановленням постійного вогневого контролю.

Проблеми загарбників з логістикою мають дві причини. Про це 24 Каналу заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Проблеми окупантів з логістикою

Наталія Гуменюк зазначила, що логістика росіян дуже ускладнена через погодні умови. Також через Генічеський та Чонгарський мости неможливо перевозити військову техніку.

Підірвана, безперечно, логістика через мости. Там, де використовуються Генічеський та Чонгарський мости, неможливо перевозити військову техніку. Тобто фактично залишається траса М-17 через Армянськ. Вона надто близько до моменту, коли впливатимуть Сили оборони на неї,

– пояснила вона.

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