Росіяни змушені перекидати більше установок ППО з фронту на захист тилу, – джерела
Нічна атака 21 січня на нафтовий термінал в Усть-Лузі показав, що росіяни мають проблеми з кількістю установок протиповітряної оборони. Тож тепер вони змушені перекидати все з фронту у тил.
Про це 24 Каналу розповіли джерела у спецслужбах. Вони також розповіли, що нафтовий термінал в Усть-Лузі після атаки повністю зупинив свою роботу.
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Росіяни мають проблеми з ППО
Співрозмовники розповили, що атака Служби безпеки України по морському нафтовому терміналу в Усть-Лузі завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків російським окупантам.
Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість. За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу,
– розповіли співрозмовники.
Крім того, вони розповіли, що після атаки СБУ всі танкери, які були біля термінала, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження було зірване.
У Повітряних силах висловилися про російську ППО
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат оцінив вразливість протиповітряної оборони росіян. За його словами, "ППО російська проріджується".
- Полковник підкреслив, що Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Ігнат сказав, що подекуди у Росії "прохідний двір" у плані прикриття неба.
- Крім того, речник Повітряних сил сказав, що Сили оборони концентрують свою увагу на знищенні самих установок ППО ворога. І в цьому наші захисники мають певний успіх.
- Зростання втрат у Росії як в особовому складі, так і у техніці, в тому числі у ППО, оцінили у розвідці Великої Британії. У відомстві сказали, що втрати ворога зросли в порівнянні з минулим проміжком часу.
- Варто наголосити, що атака по нафтовому терміналу в Усть-Лузі здійснила СБУ за допомогою безпілотників. Де розташований нафтотермінал, який уразила Україна – читайте у матеріалі.