Росіяни змушені перекидати більше установок ППО з фронту на захист тилу, – джерела

Нічна атака 21 січня на нафтовий термінал в Усть-Лузі показав, що росіяни мають проблеми з кількістю установок протиповітряної оборони. Тож тепер вони змушені перекидати все з фронту у тил.

Про це 24 Каналу розповіли джерела у спецслужбах. Вони також розповіли, що нафтовий термінал в Усть-Лузі після атаки повністю зупинив свою роботу.

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Росіяни мають проблеми з ППО

Співрозмовники розповили, що атака Служби безпеки України по морському нафтовому терміналу в Усть-Лузі завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків російським окупантам.

Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість. За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу,

– розповіли співрозмовники.

Крім того, вони розповіли, що після атаки СБУ всі танкери, які були біля термінала, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження було зірване.

У Повітряних силах висловилися про російську ППО