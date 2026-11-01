Україна диктує умови: чому удари по російських НПЗ змушують Захід змінювати риторику

Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, авіації та засобах ураження противника. Водночас Москва намагається використовувати українські атаки для політичного тиску на Київ і маніпуляцій у відносинах зі США. На цьому тлі змінюється і роль України в Європі – її військовий потенціал може стати ключовим аргументом у майбутніх переговорах

Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, авіації та засобах ураження противника. Водночас Москва намагається використовувати українські атаки для політичного тиску на Київ і маніпуляцій у відносинах зі США. На цьому тлі змінюється і роль України в Європі – її військовий потенціал може стати ключовим аргументом у майбутніх переговорах із Кремлем.

Політтехнолог Тарас Загородній в коментарі 24 Каналу пояснив, чому удари по російських НПЗ та військових об'єктах є важливими для виснаження противника, як Україна може впливати на політику США та чому тема Росії стає токсичною для американських політиків. Також експерт оцінив інформаційні маніпуляції Кремля, перспективи переговорів і можливість України представляти безпекові інтереси Європи.

Демонстрація сили замість політичних поступок

Атака українських безпілотників на Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області стала черговим етапом планомірного знищення російської економіки.

Зафіксовано щонайменше десять влучань у первинні установки переробки, що фактично зупиняє виробництво авіаційного пального на цьому ключовому підприємстві.

Реакція Москви виявилася показовою: російські посадовці, зокрема віцепрем'єр Олександр Новак, почали публічно скаржитися на неможливість постачання дизеля до США через дії українських сил. Ця ситуація має глибокий політичний підтекст.

Півтора року тема ударів по російських НПЗ не викликала гострої реакції у Вашингтоні, однак напередодні виборів вона стала інструментом політичних маніпуляцій. Дональд Трамп намагався використати міф про те, що українські атаки нібито підвищують ціни на пальне у США.

Проте ринок відреагував інакше, ціни не зазнали критичних коливань, і ця тема швидко втратила актуальність в американському медійному просторі. Продовжуючи удари, Київ чітко показує: українська стратегія не підпорядковується передвиборчим потребам окремих американських політиків.

Математика виснаження: пріоритетні цілі для ЗСУ

Окрім нафтопереробної галузі, Сили оборони України зосередилися на знищенні носіїв російської зброї.

Підтверджені удари по авіабазі Маринівка у Волгоградській області, де були знищені літаки Су-34 та новітній Су-57, а також ліквідація пускових установок Іскандер-М у Курській області свідчать про зміну тактики протиповітряної оборони.

В умовах об'єктивного дефіциту дорогих ракет-перехоплювачів для систем Patriot, найефективнішим шляхом боротьби з російською балістикою стає превентивне знищення самих пускових установок.

Це вимагає надійної розвідки та швидкого реагування в момент розгортання ворожих комплексів, але економічно та стратегічно це значно вигідніше.

Засоби ураження, які використовуються для знищення установок на землі, коштують в рази менше, ніж антибалістичні ракети. Саме тому Україна наполягає на отриманні дозволу та технічних можливостей для ударів углиб російської території.

Токсичність російського питання для американського істеблішменту

Внутрішньополітична динаміка у США також зазнає змін. Тема Росії стала абсолютно токсичною як для демократів, так і для республіканців.

Показовим є те, що радники Дональда Трампа рекомендують йому обмежити публічну активність у ключових штатах через негативний вплив на рейтинги кандидатів від Республіканської партії до Сенату.

Попри періодичну антиукраїнську риторику, яка використовувалася виключно для мобілізації власного електорату, реальні дії будь-якої майбутньої адміністрації США будуть визначатися прагматичними інтересами.

Інтереси американських нафтових компаній, яким не потрібна російська нафта на зовнішніх ринках, повністю збігаються з цілями України.

Крім того, американський військово-промисловий комплекс зацікавлений у демонстрації ефективності своєї зброї на полі бою.

Розвиток українського ВПК та потенційний вихід української зброї на зовнішні ринки створюватиме додатковий тиск на американських виробників, змушуючи їх активніше лобіювати постачання озброєння Києву.

Інформаційна війна та реалії окупації

Окремим фронтом залишається інформаційне протистояння, де російська пропаганда намагається використати будь-який привід для створення ілюзії підтримки окупаційного режиму. Показовою стала ситуація з евакуацією українців з Олешок.

Попри намагання кремлівських медіа створити картинку вдячних місцевих жителів, реальність виявилася іншою: навіть російські так звані воєнкори випадково визнали, що абсолютна більшість евакуйованих прагне виїхати на підконтрольну Україні територію, і лише одиниці погоджуються їхати до Росії.

В умовах тотального контролю та відсутності свободи преси на окупованих територіях, Україна не може симетрично відповідати на інформаційні вкиди ворога. Проте найкращою контрпропагандою стають реальні дії Сил оборони.

Відео палаючих російських нафтопереробних заводів працюють значно ефективніше за будь-які заяви, наочно демонструючи росіянам, що війна повернулася на їхню територію.

Монополія на силу: нова роль України в Європі

На тлі спроб окремих європейських лідерів відновити телефонні контакти з Кремлем, постає питання про формат майбутніх переговорів та представництво інтересів Європи. Традиційна європейська дипломатія, яка намагається знайти компроміси з агресором, демонструє свою неефективність.

Україна сьогодні є єдиною державою на континенті, яка володіє реальним силовим ресурсом і здатна завдавати відчутних ударів по Росії.

Тому логічним кроком має стати делегування саме Києву права представляти інтереси всієї Європи у будь-яких безпекових форматах. Залучення третіх сторін, які не мають важелів силового впливу на Москву, лише створює простір для російських маніпуляцій.

Сильна позиція на переговорах можлива виключно за умови подальшого виснаження російської економіки та військової машини, що Україна щоденно доводить на практиці.

Політтехнолог Тарас Загородній про проблеми Росії через війну проти України: відео