Уряд продовжив відстрочку від мобілізації ще на 3 місяці

Частині українців продовжили бронювання. Уряд автоматично продовжив відстрочку від мобілізації ще на 3 місяці.

Постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що це стосується тих працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

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Кому продовжено відстрочку

Бронювання автоматично продовжать на три місяці для тих, у кого не закінчився її термін на момент ухвалення постанови, 7 травня.

Постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Хто підпадає під бронювання

Нагадаємо, що зараз підприємства можуть бронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників. Зокрема під бронювання підпадають працівники підприємств, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони в озброєнні та військовій техніці.

Також, за постановою Кабміну, є підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексу, які мають можливість бронювати своїх військовозобов'язаних співробітників до 100%.

Відомо, що зараз влада напрацьовує нові механізми бронювання, тож правила можуть змінитися. Зокрема раніше голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Давид Арахамія заявив, що уряд розробляє новий механізм бронювання, де критерієм стануть сплачені податки або зарплати працівників.

Однак згодом ЗМІ повідомили, що ОП відмовився від реалізації ідеї "економічного бронювання".