Чи продовжуватимуть терміни оновлення військово-облікових даних з 17 липня

Згідно з новим законом про мобілізацію, в Україні військовозобов'язаним треба оновити військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можна зробити через Резерв+, ТЦК та ЦНАП.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів УП, що цифровізація дозволяє оновити дані всім охочим через Резерв+, пише 24 Канал.

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Веніславський пояснив, чи продовжать термін для оновлення даних

Нардеп Федір Веніславський розповів, що механізми оновлення даних через ТЦК та СП, ЦНАПи та Резерв+ дозволяють всім громадянам України своєчасно оновити військово-облікові дані.

Але через певні політичні заяви, через те, що деякі наші колеги одразу після набрання чинності цього закону зареєстрували законопроєкт про продовження строку до 180 днів... На мій погляд, це непродумані дії, які навпаки деяких громадян України розхолоджують і дозволяють їм сподіватися, що влада продовжить цей термін, і їм нема куди спішити,

– заявив Федір Веніславський.

Проте нардеп запевнив, що Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки на своєму засіданні не ухвалював жодних законодавчих актів про продовження строку оновлення даних.

"Тому говорити про те, що до 17 липня, коли закінчиться 60-денний строк, ми будемо щось приймати – я думаю, навряд чи це з погляду фізичної можливості реально", – заявив нардеп.

Томі він закликав всіх громадян оновити військово-облікові дані.

Варто зауважити, що випадку, якщо людина не оновила дані, то її можуть через суд обмежити у праві керування транспортним засобом аж до оновлення даних. Також можливі штрафи.