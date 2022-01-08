Продовжує працювати: в КНБ Казахстану спростували затримання племінника Назарбаєва

Інформація про те, що племінника першого президента Казахстану Самата Абиша затримали не відповідає дійсності. Чоловік продовжує обіймати посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки республіки.

Про це заявили у пресслужбі Комітету національної безпеки Казахстану.

Важливо У Назарбаєва кажуть, що він не тікав і перебуває в Казахстані

За даними КНБ Казахстану, інформація про нібито затримання племінника першого президента Казахстану не відповідає дійсності.

Першим заступником так і працює,

– сказав співрозмовник агентства.

Що цьому передувало

7 січня у соціальних мережах активно поширювали інформацію про те, що Абиш більше не обіймає посаду першого заступника КНБ, бо його затримали. Також ЗМІ писали, що Назарбаєв з родиною втік із Казахстану. За деякими даними, в країні залишився лише брат колишнього президента Болат Назарбаєв.

Однак все це виявилося фейком. Прессекретар Нурсултана Назарбаєва заявив, що колишній президент Казахстану не тікав з країни й нібито перебуває у столиці.

Протести у Казахстані: головне

3 січня 2022 року в різних містах Казахстану почались протести. Зокрема люди вимагали зниження ціни на газ. Однак навіть після виконання цієї вимоги протести не припинилися.

На тлі протестів уряд пішов у відставку. Указ про це 5 січня підписав очільник Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Радбез ОДКБ погодив введення військ у Казахстан. Першою свій контингент почала вводити Росія. Слідом за нею і Білорусь.

До вечора 5 січня протестувальники захопили низку урядових будівель. В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дозволив силовикам відкривати вогонь по мітингувальниках.

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