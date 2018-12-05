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      Проект забудови Південних Осокорків буде представлений на Містобудівній раді

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      Проект забудови Південних Осокорків представлять на Містобудівній раді
      Проект забудови Південних Осокорків представлять на Містобудівній раді

      4 грудня у столиці відбулась спільна нарада за участю мера Києва Віталія Кличка, представників забудовника, громадських активістів та керівників профільних департаментів КМДА. У ході наради обговорили конфліктне питання навколо будівництва житлового комплексу "Патріотика на озерах".

      Компанія-забудовник надала усю дозвільну документацію, що підтверджує законність будівництва. Як вже неодноразово повідомлялось, у проекті окрім житла передбачені об’єкти соціальної інфраструктури – школи, дитячі садочки, впорядковані місця для відпочинку та рекреаційні зони.

      "Головне питання – якщо починається будівництво житла, повинна бути врахована наявність всіх інфраструктурних об’єктів поруч. Парки відпочинку, садочки, школи – все це має бути передбачене і побудоване першочергово. Кожен мешканець повинен знати, як виглядатиме район після забудови. І головне – ми маємо передусім враховувати інтереси громади", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

      Столичний очільник звернувся до представників компанії-забудовника з проханням зробити детальний макет забудови території та представити його на Містобудівну раду.

      "Макет має бути презентований саме на Містобудівній раді – фахівцям, громадськості, активістам. Я неодноразово зустрічався як з представниками громадськості, так і з представниками забудовника. І завжди говорив, що компроміс в цій ситуації ми можемо знайти тільки під час дискусії, – відзначив Кличко. – Є люди, які вже вклалися в це будівництво, і хочуть отримати свої квартири. Але без згоди громади ми не можемо продовжувати будівництво", – зазначив мер столиці.

      Він також закликав усі сторони діяти виключно у правовому полі, а також не використовувати цю ситуацію з метою отримання сумнівних політичних дивідендів.

      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Новини нерухомості Віталій Кличко
      Джерело: 24 Канал
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