Китай отримує найбільшу вигоду від війни: які плани у Пекіна щодо Росії
У Китаї заявили, що війна в Україні закінчиться вже влітку 2023 року перемогою Росії. Пекін зробив таку заяву, оскільки має власні інтереси у війні.
Таку думку 24 Каналу висловив керівник Бюро аналізу політики, політолог Віктор Бобиренко. Він нагадав, що 24 лютого Китай представив свій "мирний план" для завершення війни в Україні.
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Зокрема, Пекін закликав "поважати суверенітет всіх країн" та сідати за стіл переговорів. За словами Бобиренка, Китай грає у свою велику гру, основною фішкою якої є Тайвань. У "повагу до суверенітету держав" Пекін вкладає власний сенс.
"Китайці виступають за територіальну цілісність всіх країн, тому що, за їхньою версією, Тайвань – це частина Китаю, а не якась там незалежна країна. Пекін виходить саме з цього", – зазначив політолог.
Чому Китай припустив перемогу Росії у війні
Щодо твердження Китаю, що у війні переможе Росія, то, на думку Бобиренка, Китай готував свій "мирний план" ще у 2022 році, коли Україна ще не отримувала таку кількість військової допомоги від Заходу.
Тепер, коли до нас надійде кількасот одиниць військової техніки, включно з танками Leopard, Китаю доведеться переписати свій план, особливо у пункті щодо перемоги Росії,
– наголосив політолог.
Керівник Бюро аналізу політики вважає, що цим Китай також хотів підбадьорити російського диктатора Владіміра Путіна.
"Це був меседж для Росії, аби Путін думав: "О, Китай вірить у нашу перемогу. Отже, ми точно переможемо українців", – зазначив Бобиренко.
Віктор Бобиренко назвав інтереси Китаю: дивіться відео
Інтереси Китаю у війні Росії проти України
За словами політолога, Китай отримує найбільшу вигоду від війни Росії проти України. Інтереси Пекіна пов'язані з 2 чинниками.
- З точки зору Китаю, США "застрягли" у війні Росії проти України. Адже Вашингтону потрібно підтримувати Київ та нарощувати для цього виробництво зброї. Відтак, Китай сподівається, що США не вистачить сил на ще одну війну, і вони не зможуть захищати Тайвань.
- Китаю вигідно, аби Росія не розвалилася, але дуже сильно ослабла. Як зазначив Бобиренко, у такому разі Пекін зможе брати російські ресурси "голими руками".
"Китаю вигідно, щоб війна тривала у млявому режимі, але якомога довше", – наголосив політолог.
Позиція Китаю щодо війни в Україні: коротко
- Після лютневого турне глави дипломатії Китаю Ван Ї головним питанням на порядку денному стало можливе постачання китайської зброї до Росії. Пекін вже отримав попередження від Заходу, що підтримка Росії потягне за собою важкі наслідки для Китаю.
- Політолог Микола Давидюк зазначив, що китайський сценарій – це "замороження" війни назавжди. У ньому ніби зазначається звернення до Росії, що "більше не підіймайте цю війну, погодьтеся на поразку й те, що ми виб'ємо, – прийміть".
- Західні аналітики вважають, що у Пекіні ретельно слідкують за перебігом бойових дій російсько-української війни. Ймовірно, Китай вивчає ситуацію для того, аби потім використати це у конфлікті проти Тайваню, який підтримують США.