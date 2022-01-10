Прогрес можливий, – Держдеп про переговори з Росією
Джерело:The New York Times
Представниця Держдепу Венді Шерман після переговорів з Росією заявила, що вірить у можливість прогресу. Аби досягти його, Москва повинна зробити конкретні кроки до деескалації.
Про те, що прогрес у деескалації конфлікту зі сторони Москви можливий, заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила після переговорів з Росією в Женеві.
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Держдеп США про можливість прогресу в питанні України
Якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу,
– зазначила Шерман.
Вона розповіла, що на переговорах у Женеві сторони не обговорювали предметно проєкт "гарантій безпеки", які раніше публічно запропонувала Росія. Однак про окремі пункти з нього все ж згадували в дискусіях.
Шерман наголосила, що цей проєкт договору – те, на чому базується бачення переговорів Росією. Водночас у США інший погляд на ситуацію.
Переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки": що відомо
- У Женеві 10 січня пройшли переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки". Вони тривали у закритому форматі понад 7 годин.
- Представник Росії Рябков після перемовин заявив, що Вашингтон серйозно підійшов до "гарантій безпеки". Він запевнив, що є база для досягнення домовленостей. Чиновник також зазначив, що "жодних намірів напасти на Україну в Росії нема і бути не може".
- Однак Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Країна-агресорка цинічно заявила, що це начебто є питанням нацбезпеки.
- Водночас представниця США Шерман наголосила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню. Від нього Альянс не відмовиться.
- Сполучені Штати запропонували Росії провести двосторонні консультації найближчим часом. Вони стосуватимуться стратегічної та тактичної зброї, розміщення ракет у Європі та масштабів військових навчань.
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