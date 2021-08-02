Прокуратура взялась за дисертації Киви та Чорного: розслідують ймовірні підробки

Офіс генпрокурора розслідує ймовірні підробки в дисертації нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Чорного та Іллі Киви. За справу взялись після звернення журналістів.

Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що близький соратник Медведчука Віктор Чорний захистив кандидатську дисертацію з державного управління. У роботі нібито були фальсифікації та "особливості".

До речі Ймовірний наступник Авакова Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації

Які ймовірні фальсифікації знайшли в дисертації

У роботі на тему "Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади" Чорний додав довідку про практичне впровадження від ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління". Журналісти дослідили, що у документі був підроблений підпис Ольги Руденко. Схожу довідку мав Кива Так, подібна довідка була прикріплена і до дисертації Іллі Киви.

Крім того, нардепи посилались на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році.

Чорний стверджував, що брав участь у цій конференції. Він переконував, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149 – 151. Щоправда, офіційний друкований збірник містить лише 144 сторінки.

Також виявили, що дисертація Чорного опублікована на сайті МАУП, а Киви – на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Проте в метаданих обох файлів вказаний той самий автор – "DOVGAL". Відкрили справу Правоохоронці відкрили справу щодо використання підробленого документа. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 гривень або обмеження волі до 2 років. Фальсифікації в дисертації нардепів перевіряє Державне бюро розслідувань.

Скандал із дисертацією Киви: що відомо