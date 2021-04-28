Прокуратура займеться підривом авто на Донбасі, який забрав життя бійця ЗСУ

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових у зоні проведення ООС. Трагічний інцидент трапився у Сєвєродонецькому району на Луганщині.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. Наразі вони встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

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Подробиці про трагедію

За даними слідства, 27 квітня військовий автомобіль ГАЗ-66 наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Це сталося поблизу Оріхового та Новотошківського.

Подію кваліфікувалиякий призвів до загибелі людини. Це карається позбавленням волі від 10 до 15 років або й довічним.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Автомобіль наїхав на вибуховий пристрій / Фото Луганської обласної прокуратури



Трагедія сталася 27 квітня / Фото Луганської обласної прокуратури

Загиблий та постраждалі

Внаслідок вибуху загинув 30-річний український захисних Роман Гуляк з Волочиська. Він був старшим сержантом, перебував на службі з травня 2018 року.

Троє його побратимів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

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