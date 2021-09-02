Прокурор у справі Медведчука занудьгував і малював будиночок, схожий на в'язницю

2 вересня 2021 , 21:19
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Джерело:

телеграм-канал "Сегодня"

Печерський районний суд розглядав клопатання про продовження домашнього арешту для Віктора Медведчука. Поки суддя був занятий вивченням документів, один з прокурорів занудьгував.

Він почав малювати будиночок на вільній стороні аркуша. Малюнок на папері помітили медіа і сфотографували.

Нагадаємо Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на 2 місяці

"Легкий тролінг?" 

Поки прокурора взяла нудьга, він намалював на папірці будинок. Оскільки поруч із ним був намальований колючий дріт, журналісти припустили, що це в'язниця. 

Там додали: під малюнком прокурор великими літерами написав "клопотання". Ймовірно, саме про тримання за ґратами, йому насправді хотілося поклопотати. Принаймні ЗМІ назвали це "легким тролінгом". 


Будиночок-в'язниця від прокурора / Фото Ігоря Сєрова, "Сегодня"

Справа Медведчука: головне

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Поки суддя в справі Медведчука гортає 8 томів, один з прокурорів сидить і малює будиночок, схожий на в'язницю. Під в'язницею прокурор написав слово "Клопотання" жирними літерами.

Легкий тролінг?

Автор: Вероніка Климська