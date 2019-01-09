Прокурори США мають змінити запит щодо екстрадиції Фірташа після появи нових фактів, – адвокат

Ключовий доказ, який американські прокурори подали у австрійський суд як підтвердження звинувачень на адресу Фірташа виявився презентацією авторства консалтингової компанії.

Ленні Девіс, американський речник Дмитра Фірташа та групи DF, закликає прокурорів США виправити матеріали, направлені в австрійські суди. Про це йдеться на порталі "Бізнес".

8 січня 2019 р., у Вашингтоні відбулась прес-конференція Ленні Девіса, речника Дмитра Фірташа та групи DF в США. Пан Девіс відомий як колишній радник президента США Білла Клінтона у США. На прес-конференції Ленні Девіс публічно закликав уповноважених американських прокурорів "виправити матеріали" у справі Фірташа, які стосуються їх аргументів до австрійських судів щодо екстрадиції українського олігарха у зв’язку з новими фактами.

В 2014 році американські прокурори надали слайд з PowerPoint презентації, де містилась інформація про необхідність сплати хабарів індійським чиновникам для отримання дозволу на видобуток сировини для титану. Прокурори стверджували, що документ є "чітким доказом" того, що Фірташ причетний до справи та має бути переданий правоохоронцям США. Жодних інших підтверджень США не продемонстрували. Але свіже розслідування New York Times встановило, що автором документу, поданого як доказ, була консалтингова компанія McKinsey&Company, а не Фірташ чи його колеги.

Історія справи проти Фірташа в США почалась у 2006 році, коли відомий авіабудівник Boeing шукав джерела постачання титану для виробничих потреб. В якості можливого партнера розглядався Фірташ, а Boeing звернулась до McKinsey&Company, щоб компанія оцінила можливу співпрацю.

McKinsey&Company подала звіт у вигляді презентації, де на одному із слайдів було вказано про хабарі індійським чиновникам. New York Times опублікувала скановані копії частини слайду. Проте з них незрозуміло, чи була сплата хабарів рекомендацією до дії або від кого вона надходить.Компанія McKinsey&Company відмовляється оприлюднювати звіт, проте зазначає, що відкрито співпрацює з Департаментом юстиції США.

За словами Ленні Девіса, компанія McKinsey&Company визнала авторство документа. "У заяві, яку McKinsey опублікувала відразу після виходу статті Times, з якою можна ознайомитися в інтернеті, McKinsey розкритикувала свого співробітника, який створив цей слайд – не пана Фірташа – зазначаючи, що "немає виправдання" співробітнику компанії McKinsey "для використання подібної мови".

В свою чергу, представники Фірташа спростовують контакти з компанією McKinsey&Company чи її представниками. New York Times цитує Дена Вебба, адвоката Дмитра Фірташа і колишнього прокурора США в Чикаго: "Пан Фірташ не мав нічого спільного з створенням або презентацією слайду в PowerPoint, де пропонувались хабарі і який використовувався прокурорами США для обґрунтування екстрадиції Фірташа".

Ленні Девіс також зазначив, що обвинувачення проти Фірташа, оприлюднене у 2013 році, не містило жодного слова чи припущення про те, що кому-небудь в Індії або в іншому місці виплачувались хабарі саме від Дмитра Фірташа. Тому, на думку пана Девіса, американські прокурори повинні виправити помилку, пов’язану з хибним приписуванням авторства документу.

"Ми сподіваємося і віримо, що чиказькі прокурори направлять відповідні запити австрійському Міністерству юстиції, а також австрійським судам, для того, щоб у записи в реєстрі були внесені зміни, та щоб відкликати абсолютно неправдиву заяву, зроблену в їх листі австрійській владі, що слайд, який насправді був створений і презентований компанією McKinsey, і про який пан Фірташ нічого не знав, не був "чітким доказом", – заявив Ленні Девіс.