Дабл-трабл республіканців і демократів, або Чому Байден і Трамп можуть лишитися за бортом

Проміжні вибори у США вже увійшли в історію. І справа не лише в їх ціні, яка за оцінками OpenSecrets сумарно на федеральному та рівні штатів склала майже 17 мільярдів доларів. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Попри шаленство сум, витрачених під час виборчої кампанії, що мала б стати відправним плацдармом для президентських перегонів 2024 року, її результати внесли ще більшу невизначеність не лише у питаннях балансів між демократами та республіканцями, але й стосовно шансів їх лідерів претендувати на перемогу за два роки.

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Вік не захищає від дурості

Незважаючи на те, що демократам таки вдасться утримати баланс сил на свою користь в Сенаті та, що важливіше, нарешті приборкати інфляцію, яка сповільнилась до 7,7% у жовтні порівняно з 8,2% у вересні, підсумки виборчої кампанії не зменшили занепокоєння серед їх виборців у здатності чинного президента Джозефа Байдена виграти гонку лідерства у 2024 році.

Ще в літніх опитуваннях New York Times понад 60% виборців-демократів заявляло, що віддали би перевагу більш новому лідеру. При тому вік та спроможність виконувати власні функціональні обов'язки були одними з двох найчастіших причин, які називались респондентами, не готовими підтримати Байдена.

У листопаді ситуація кардинальним чином не змінилась, і за підсумками національного екзит-полу 56% респондентів підтвердило власну несприятливу оцінку Байдена, а його особистий рейтинг довіри упав до 39%. Більше того, навіть за умови кардинальної зміни ситуації в економіці, потенціал для росту підтримки Байдена вкрай слабкий, адже лише 26% виборців-демократів підтримують його висування на виборах 2024-го року.

І хоча сам Байден поки продовжує тримати інтригу, не відмовляючись прямо від участі у перегонах, вочевидь таке зростання невдоволення, що тліє, як всередині партії, так і серед її виборців, створює вкрай несприятливе середовище для такого рішення. А рух йому наперекір може стати найбільшою політичною дурістю не лише для самого Байдена, але й демократів.

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Трампу може завадити стеля, якої він досяг

Водночас сумніви американців щодо Байдена не означають тріумфу у 2024 році його нинішнього головного опонента і лідера республіканської партії – Дональда Трампа.

По-перше, попри відносно жвавий вигляд на момент виборів 2024-го року, самому Трампу буде 76 років. Звичайно, це не рекорд для президентської вертикалі. Байден став президентом у 78, а президента Зімбабве Роберта Мугабе взагалі називають рекордсменом, який залишався на посаді глави держави навіть у свої 93 роки. Однак, Зімбабве – це не США, тому вік теж грає проти Трампа.

По-друге, попри заяви Трампа з намірами балотуватись у 2024 році, 58% американців, враховуючи кожного четвертого республіканця, у вересні назвало рух Трампа "Зробимо Америку великою" загрозою для демократичних основ США.

А достатньо посередні успіхи республіканців на виборах, які виявились явно нижчими від того, що очікував взяти сам Трамп, однозначно послаблять позиції трампістів. Не додаватиме аргументів в цьому плані їм і подальша стабілізація ситуації з інфляцією, питання якої разом із іншими економічними проблемами США стали однією з ключових тем прихильників Трампа на виборах, що минули.

По-третє, якщо серед демократів є поки суттєва невизначеність стосовно того, хто може бути наступним кандидатом на виборах, то в ситуації з республіканцями вибори запалили нові політичні зірки. Чого лише вартує просто шалений результат Рона Десантиса, який переміг свого найближчого конкурента на 1,5 мільйона голосів.

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Вочевидь не випадково в ніч святкування перемоги його прихильники скандували заклики щодо висунення кандидатури переобраного губернатора на виборах президента, а сам Трамп навіть погрожував публікацією компромату на республіканця у разі проявів його амбіцій з розрахунку на 2024 рік.

Відтак, все це наштовхує на думку про те, що, попри завершення проміжних виборів у США, нині там лише розпочинається великий марафон внутрішньополітичної боротьби як в середині демократів, так і республіканців. Незважаючи на збереження інтриги і Трампом, і Байденом, обидві партії будуть намагатись шукати у своїх лавах альтернативні харизматичні, але відносно свіжі політичні обличчя, здатні не просто нав'язати боротьбу опонентам на виборах президента, але й виграти її.

Це ж змушуватиме кожну із сторін переглянути власний арсенал боротьби за голоси виборців, і тут вкрай важлива робота української дипломатії. Остання повинна уже зараз докласти максимум зусиль для того, аби питання війни з Росією і допомоги нашій країні не стало розмінною монетою чергових внутрішньополітичних спекуляцій між кандидатами, а навпаки запустило конкуренцію прихильності в українському питанні, дозволивши кожному посилити власну популярність.

А для цього важлива війна за підтримку і розуміння нашої боротьби кожним простим американцем, з думкою якого рахуватиметься будь-який кандидат, котрий прагнутиме зайти в Білий дім у 2024 році.

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