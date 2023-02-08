Нова "холодна війна": Байден жорстко звернувся до Китаю у своїй промові

Джозеф Байден з промовою традиційно виступив перед Конгресом США. В ній зокрема були тези, звернені до керівництва Китаю.

Про це 24 Каналу повідомив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він переконаний, що промовою президент США підтвердив початок нової "холодної війни" в світі.

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У виступі Джозефа Байдена перед Конгресом США була теза про те, якщо Китай загрожуватиме сувернітету Америки, то вона буде протидіяти. Також Байден в контексті Китаю зауважив, що демократії стають все сильнішими на політичному ринзі, натомість автократії слабшають та стають все більш ізольованими.

Це ще одне підтвердження того, що Сполучені Штати Америки, як і Китай, почали мислити і діяти в реаліях нової "холодної війни",

– зауважив Краєв.

"Утвориться два блоки"

Після інциденту з китайською повітряною кулею відомо, що президентська команда спічрайтерів переписувала частину виступу про Китай, намагаючись сформулювати її заново, додав експерт. США вважають, що Китай таким способом намагався залякати їх, і вирішили показати, що цей меседж не спрацював.

За словами Краєва, промова Байдена уже є визнанням того, що утворилося два блоки: блок західної демократії, на чолі із США і блок так званої альтернативної демократії, який представляє Китайська Народна Республіка.

Тепер ми можемо говорити про формування блокового протистояння. Кожній країні потрібно буде чітко визначитися: вона за Америку, чи за Китай. Також знову утвориться рух неприєднання, який буде складатися із нейтральних держав,

– повідомив експерт.

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