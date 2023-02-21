Байден переграв Путіна, – ексспівробітник КДБ про промову президента США

21 лютого 2023, 21:40
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Російський диктатор Владімір Путін 21 лютого виступив перед федеральними зборами. Згодом президент США Джо Байден проголосив промову у Королівському замку Варшави. Світові ЗМІ будуть обговорювати саме виступ Байдена.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, промова глави США була щирою та цікавою, тому Байден переграв Путіна.

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ЗМІ будуть обговорювати промову Байдена, а не Путіна

Жирнов зазначив, що у промові Путіна не було нічого нового, тому диктатор дарма відкладав її так довго. Натомість виступ Байдена до роковин повномасштабної війни в Україні був щирим. Глава США не читав з папірця, а говорив від душі.

Безумовно, і в цьому сенсі Байден його переграв. Переграв у комунікації, бо він створив інформаційний привід вчора, коли приїхав у Київ. Це величезна подія.Вперше за 15 років приїхав президент США у країну, яка перебуває під агресією іноземної держави,
– сказав він.

Ексспівробітник КДБ звернув увагу, що Байден під час виступу у Варшаві згадав втрати України, біженців, яких прийняла Польща, солідарність 50 країн світу. 

"Байден дав Путіну виступити зранку, а ввечері проголосив промову у Варшаві, яка перебила усі інформаційні приводи. Тепер усі ЗМІ будуть обговорювати саме промову Байдена, а не Путіна", – переконаний Жирнов.

Важливі події розпочались поїздкою Зеленського у Вашингтон

Сергій Жирнов відзначив, що як візит президента Сполучених Штатів у Київ, так і його промова у Варшаві є визначними подіями. На його думку, важливі події розпочались поїздкою Президента України Володимира Зеленського у Вашингтон. Згодом були поїздки країнами Європи та Мюнхенська конференція.

"У відповідь Путін отримав візит Лукашенка. У найкращому випадку – візит заступника міністра закордонних справ Китаю. А Україна отримує підтримку всього світу вже рік, особливо останні два місяці. Це доводить, що Путін програв", – зауважив ексспівробітник КДБ.

Промова Байдена: ключові тези

  • Приблизно о 18:30 21 лютого президент США Джо Байден розпочав свій виступ у саду Королівського замку Варшави. Його промова присвячена роковинам повномасштабної війни Росії проти України.
  • Рік тому почалася кровопролитна війна Росії проти України. Тоді очікувалося падіння Києва, проте Київ міцно стоїть і  він є вільним. Президент Джо Байден констатував, що український народ витримав це випробування, весь світ його витримав разом. Путін вирішив перевірити, чи працює світова демократія.
  • Також Байден підкреслив хоробрість Президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що глава української держави допоміг країні вистояти, а його відважність можна назвати "загартованою у вогні".
  • За словами американського президента, саме Путін вирішив розв'язати цю війну. Декілька разів Генасамблея ООН засуджувала російську агресію в Україні. США та партнери не збираються контролювати чи захоплювати Росію, наголосив Байден. Путін може зупинити цю війну, якщо захоче. Водночас якщо Україна припинить боротися – вона зникне з мапи.
  • Зараз США і партнери активно працюють над тим, щоб Україна мала чим себе захищати. Лідер США пояснив, що необхідно надавати якомога більше ППО, танків, броньованих машин та іншої важливої для бойових дій техніки.

Автор: Олександра Садова