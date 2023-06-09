Країна-терористка Росія 6 червня здійснила одну з найбільших техногенних катастроф у Європі – зруйнувала Каховське водосховище. Окупанти й далі не можуть побороти звірське бажання знищувати цивільну інфраструктуру в Україні.

Російська пропаганда будує чергові злочинні плани й цинічно закликає ліквідувати Київську ГЕС, пише 24 Канал. Так, кремлівські маріонетки буцімто хочуть "відповісти Україні" за Шебекіно, у якому зараз перебувають бійці РДК та легіону "Свобода Росії".

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В ефірі пропагандистської програми гість в агонії натякнув, що час "придивитися" до всього каскаду водосховищ в Україні. Зокрема, до "прекрасної" Київської ГЕС, яка розташована поблизу Києва й містить 4 кубічних метри води.

Росіяни готові зруйнувати дамбу "просто так, аби показати". Проте подібними погрозами вони хіба що демонструють власне боягузтво й те, як пропаганда випалила їм мозок.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що знищити Київську ГЕС ракетами неможливо. Та наголосив, що Повітряні сили ЗСУ цілодобово контролюють ситуацію у повітряному просторі й не дозволять ворогу втілити підступні плани.

На цьому брєдобєсіє кремлівських посіпаках не завершилось. Їх не полишає у спокої Харківська область. Росіян тригерить, що Збройні Сили України звільнили окуповані території й тепер там українці живуть відносно мирним життям.

Крім того, російському пропагандисту приснилось, що Україна нібито з артилерії руйнує цивільну інфраструктуру прифронтових міст Росії. Однак, на жаль, під час війни значних руйнувань та пошкоджень зазнає лише Україна, яку мало не щоночі обстрілюють окупанти.

За давньою російською традицією чоловік у студії пропагандистського шоу назвав Росію "священнішою за Папу Римського". Також він висунув ультиматум, щоб українські військові, яких немає на території Росії, покинули країну протягом 24 годин.

Українська влада неодноразово наголошувала, що наша держава не причетна до подій у Бєлгородській області. Російські добровольці діють незалежно від України.

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