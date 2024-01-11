Республіканці Конгресу США вимагають від Байдена рішучих дій щодо України: детальний план

Республіканці Палати представників США критикують Байдена за недостатню допомогу Україні. Вони вимагають від президента дотримання ефективного плану задля перемоги нашої держави.

Три ключові комітети Конгресу США оприлюднили документ, який засуджує дії адміністрації Байдена і вимагає від нього рішучих дій для підтримки України. Документ називається "Пропонований план перемоги в Україні" і був розроблений ще в кінці минулого року, але почали його активно обговорювати лише зараз.

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План перемоги на тлі глобальної загрози

Документ, підписаний головами комітетів з закордонних справ, збройних сил та з питань розвідки, містить п'ять розділів, які описують загрозу від Росії та її союзників, а також стратегію перемоги України. Він також звертає увагу на зволікання Байдена у наданні зброї Україні.

Від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників,

– йдеться в документі.

Автори плану вважають, що США повинні відповісти на глобальну загрозу, яку становлять Росія, Китай та Іран, і що перемога України є ключовою для захисту американських інтересів. Вони критикують стратегію Байдена як "програшну" і закликають до негайного надання Україні необхідної зброї.

"Мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" є програшною стратегією", – стверджують голови комітетів.

Конгресмени наголошують на:

важливості швидкого надання Україні зброї;

посиленні санкцій проти Росії;

передачі Україні заморожених російських активів;

необхідності контролю за американською допомогою.

Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України у боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зазначимо, що зараз чимало розмов про те, що президентські вибори у США та потенційне обрання Трампа можуть докорінно змінити ставлення Вашингтона до Києва.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен констатує, що всі дискусії в американському політикумі – частина передвиборчої кампанії. Далі боротьба між республіканцями та демократами буде запеклішою.

Водночас експерт припускає, що все-таки найближчим часом найближчим часом Україна отримає допомогу у розмірі 61 мільярд доларів.

У звіті також вказано на те, що США відстають від інших країн у наданні допомоги Україні, як у відсотковому відношенні до ВВП, так і у військовій підтримці. Це викликає занепокоєння серед республіканців.