Проросійські бойовики поранили трьох українських бійців

29 жовтня 2021 , 18:04
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Джерело:

ООС

Від початку доби 29 жовтня російські найманці вже встигли 9 разів порушити режим тиші на Донбасі. У результаті поранень зазнали троє українських захисників.

Усім надали домедичну допомогу та відправили до медзакладу. Щоб змусити окупантів припинити обстріли, бійці ООС змушені були відкрити вогонь у відповідь.

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У якому стані поранені

Повідомляють, що двоє поранених наразі перебувають у задовільному стані. Натомість стан третього – середньої важкості.

Де стріляли бойовики

  • Біля Причепилівки окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів.
  • Неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем.
  • У районі Зайцевого найманці, крім гранатометів, використовували стрілецьку зброю.
  • Стрілецька зброя йшла в хід і біля Старогнатівки. 
  • Неподалік Новотошківського найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • Поблизу Станиці Луганської, Лебединського та Повлополя окупанти запускали безпілотники. За допомогою них вони скидали ВОГ-17.
  • Проліт безпілотника з перетином лінії зіткнення зафіксували й на Луганщині. Ймовірно, "Орлан-10".

Останні новини з передової 

  • Проросійські бойовики з ночі до ранку 26 жовтня прицільно обстрілювали Гранітне. При цьому використовували заборонену мінськими угодами зброю. Снаряди потрапили у 5 будинків та електромережі. На щастя, мирні жителі не постраждали.
  • 26 жовтня внаслідок атаки окупантів загинув майстер-сержант Георгій Халіков із Шишаків, що на Полтавщині.
  • У відповідь на смертельний обстріл окупантів українські захисники вперше застосували розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar.
  • Вночі 29 жовтня на передовій знову було неспокійно. Російські найманці поранили бійця ООС. Його госпіталізували.
Автор: Ольга Музика