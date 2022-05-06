Прошу всіх, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги, – Зеленський

Росіяни готуються до святкування Дня перемоги. Очікується, що ворог спробує завдати ударів по Україні та влаштувати провокації.

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він наголосив на небезпеці, яка очікує на наших громадян найближчими днями.

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Не можна ігнорувати сигнал тривоги

Як наголосив глава держави, російські окупанти продовжують активні ракетні обстріли та авіаційні удари по українських містах. Інтенсивність ворожих атак в переддень 9 травня може зростати.

Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей,

– закликав Зеленський.

Окрім того, президент попросив усіх дотримуватися правил щодо комендантської години та громадського порядку. Виконання усіх вимог – це насамперед піклування про свою безпеку.

Також Зеленський додав, що не можна ігнорувати заборону на відвідування лісів на територіях, які були під окупацією росіян. Російські військові могли залишити по собі багато мін, розтяжок та вибухонебезпечних предметів, тому не варто ігнорувати небезпеку – ворог може завдати шкоди навіть після того, як пішов.

Обстріли українських міст: останні новини

У район Одеси прилетіли 2 ворожі ракети. Російські окупанти завдали удару ввечері 6 травня. Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Російські окупанти завдають потужних ударів по Сєвєродонецьку, обстріли практично не припиняються. У місті перебуває близько 15 тисяч людей, і навіть попри шалену небезпеку люди не поспішають евакуйовуватися. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що бої наших героїв з ворогом точаться поблизу міста, а найбільше ворожих снарядів прилітає уночі.

Черговий удар ворог завдав по селу Кам'янське, що на Запоріжжі. Значна частина мешканців виїхала раніше, село напівпусте. На жаль, жертвами ворожих снарядів стають не лише люди та будинки – внаслідок обстрілів гинуть і тварини. Місцеві повідомляють, що ворог починає свої канонади вранці та закінчує лише ввечері. Багато снарядів прилітає просто на подвір'я людей.

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