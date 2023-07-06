Просто так не відступляться, – Жданов сказав, за якої умови росіяни можуть підірвати ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напружено та тривожною. Загроза її пошкодження з боку російських окупантів залишається доволі високою.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що найімовірніше ворог буде намагатися вивести з ладу ЗАЕС. Хоча виключати інші сценарії теж не можна. Про це він розповів 24 Каналу.

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Це буде сигнал

Жданов зауважив, що росіяни можуть вчинити й підрив декількох контейнерів з відпрацьованим паливом для того, щоб створити ефект "брудної ядерної бомби".

Проте, на його думку, ми дізнаємось, коли це може відбутися. Як тільки росіяни виведуть війська з території Запорізької АЕС, це буде сигналом, що найімовірніше вони здійснять терористичний акт на ЗАЕС.

"Поки фронт не обвалився, українські війська не стали підходити ближче до Енергодара та у росіян не буде загрози оточення, вони не відступляться", – зазначив військовий експерт.

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Буде ефект "брудної ядерної бомби"

Якщо ж припустити, що окупанти зважаться на вчинення підриву ЗАЕС, то, як припустив Жданов, площа забруднення радіацією буде невелика.

Адже ефект "брудної ядерної бомби" не той, як від ядерного вибуху. І реактори на станції у такому стані, що не відбудеться навіть теплового вибуху – не говорячи вже про ядерний – як було на Чорнобильській АЕС.

Зона забруднення буде невеликою. За оцінками деяких фахівців – радіусом до 20 кілометрів. І радіусом до 50 кілометрів потім може бути зона відчуження. Але через те, що це не ядерний вибух, вся ця територія буде підлягати рекультивації та дезактивації,

– відзначив Олег Жданов.

Це означає, що можна буде прибрати на цій території наслідки неконтрольованого викиду речовин та далі продовжувати там господарську та іншу діяльність.

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Що відбувається на Запорізькій АЕС

На даху IV енергоблоку ЗАЕС 5 липня зі супутників були зафіксовані невідомі об'єкти. На супутникових знімках за останні півтора року цих об'єктів не було.

Раніше, 4 липня, у ЗСУ повідомляли, що були помічені предмети на зовнішній крівлі III та IV енергоблоків станції. Їх ідентифікували як вибухівку. Військові зауважили, що їх підрив не може зашкодити енергоблокам. Проте може створити ефект обстрілів з боку України.

Також за інформацією видання Sky News, Росія за останні дні вивела частину своїх військ з території ЗАЕС. Також після повідомлення про можливість вчинення окупантами теракту на ЗАЕС під чужим прапором, з навколишніх населених пунктів місцеві жителі почали виїжджати.